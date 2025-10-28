Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

К ортни Кардашиян добави ново, доста неочаквано попълнение към линията си Lemme.

В неделя най-новата версия на нейните добавки Lemme Purr – пробиотичните гумички и хапчета, предназначени за поддържане на вагиналното здраве – се появи ексклузивно в Target и се предлага под формата на близалки. Точно както при желираните бонбони, струващи 30 долара на бутилка, основната съставка в новите близалки е пробиотичната бактерия Bacillus coagulans. Пробиотиците могат да помогнат за поддържането на вагиналния микробиом – екосистемата от бактерии и гъбички, които живеят във влагалището.

Kourtney Kardashian is launching lollipops for your vagina https://t.co/z9pLJGaffu pic.twitter.com/XTUO2HngW5 — New York Post (@nypost) October 27, 2025

Това е важно, защото когато вагиналният микробиом не е здравословен – например, има твърде много лоши бактерии или недостатъчно добри бактерии – жените са изложени на риск от проблеми като бактериална вагиноза, гъбични инфекции и аеробен вагинит.

„Това може да доведе и до по-висок риск от други здравословни проблеми, като например повтарящи се инфекции на пикочните пътища. Изследванията дори свързват определени промени във вагиналния микробиом с усложнения при бременност, като преждевременно раждане“, каза преди това Оливия Касано от Evvy, компания, специализирана в услуги за женско здраве, пред The Post.

B. coagulans в частност произвежда млечна киселина, която помага на тялото ни да поддържа нивата на pH. Тя може също така да засили имунитета и да допринесе за регулиране на кръвната захар.

Някои изследвания показват също, че може да подобри симптомите на синдрома на раздразнените черва, като подуване на корема, спазми и диария. Новите близалки са направени и с витамин C, който според марката добавя тласък на антиоксиданти и про-колагенови ползи, плюс екстракт от ананас за вкус.

Kourtney Kardashian's Lemme brand just dropped a new supplement...



Details 🍭👀 https://t.co/IcCzynnQ8q pic.twitter.com/MKj7kkaWyL — TMZ (@TMZ) October 27, 2025

Те са вегетариански, без глутен, без ГМО и направени с истинска захар, като съдържат по 70 калории на порция.

Това е втората добавка с близалки от Lemme. Първата, Lemme Glow, беше за коса, нокти и кожа и беше в строго ограничено издание – но Lemme казва, че тези близалки са тук, за да останат.

„Нашата общност се влюби в първите ни близалки, така че нямах търпение да ги върна по нов начин“, каза Кардашиян в прессъобщение.

„Близалките Lemme Purr са толкова забавно продължение на един от нашите бестселъри, Lemme Purr, и ми харесва, че превръщат ежедневната грижа за себе си в нещо сладко и просто.“

Кардашиян със сигурност е начело на тенденцията за хранителни добавки с близалки, като първите ѝ близалки бяха пуснати на пазара миналата година. Тя е лидер в това отношение, заедно с It Girl Vitamins, която продава близалки с пептиди и зеленчуци.

Има и няколко варианта за деца, включително Olly's Focus Buddies L'OLLY Pops за здравето на мозъка на децата, Multeez Daily Multivitamin Pops за деца и YumEarth's Vitamin C Pops.