Кортни Кардашиян показа секси извивки на плажа (СНИМКИ)

К ортни Кардашиян показа завидните си извивки в оскъден черен бански костюм тип прашка по време на почивка със съпруга си Травис Баркър и сина им Роки, предаде Page Six.
На снимки, публикувани от Page Six, основателката на Poosh носеше черен бански от една част, докато се радваше на водата в Маями в сряда. 46-годишната телевизионна звезда беше забелязана и с черна пола върху банския костюм, както и с черни слънчеви очила. По-късно тя стисна ръката на Баркър, който носеше Роки на другата си ръка.
В други кадри триото газеше във водата, а малкия Роки носеше тениска и червени шорти за защита от слънцето.
Кардашиян се потапяше в басейна заедно със сина си и половинката си.
Новите снимки на Кардашиян идват няколко седмици след като тя отхвърли слуховете, че отново е бременна. В публикация в Instagram от 8 август фенове спекулираха, че тя крие бременно коремче, докато държи Роки в скута си.
Кардашиян отговори с хумор: “Ядейки палачинки и скачайки от скали 🤙🏼.” По-рано през юни тя също отговори на подобни слухове, като уточни, че животът ѝ включва кърмене, хранене и наслаждаване на момента, а не бременност.
Кардашиян и Баркър се ожениха през 2022 г. и посрещнаха първото си дете заедно, Роки, през 2023 г. Кортни също има три деца – Мейсън, 15, Пенелопе, 13, и Рейн, 10, с бившия Скот Дисик. Баркър има доведена дъщеря Атиана Де Ла Хоя, 26, с бившата Шана Моаклер, както и децата Ландън, 21, и Алабама, 19.