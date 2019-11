Порасналите момичета на мама и татко - Малия и Саша

М ишел Обама сподели в Инстаграм снимка по случай Деня на благодарността.

Реакцията на потребителите е повече от позитивната към снимката на фамилията.

На кадъра цялото семейство позира, облечени в семпли летни дрехи. Към снимката има кратко послание, което гласи:

"От нашето семейство до вашето, честит Ден на благодарността".

Снимката е събрала милиони харесвания и стотици положителни коментари, поздравяващи семейството.

Вижда се също, че двете дъщери на Обама Малия и Саша, са се превърнали в красиви и грациозни млади дами. Снимката се оказва, че не е нова, а от бала на Саша през май, но семейството я публикува за първи път, пише "Хъфингтън поуст" (Huffingtonpost). От изданието допълват, че Мишел и Барак не споделят често снимки на дъщерите си, особено след като напуснаха Белия дом.

Само преди повече месец Мишел и Барак отбелязаха годишнина от сватбата си.

Двойката отпразнува годишнината със сантиментални снимки, които споделиха в официалните си профили в социалните мрежи.

"Става все по-хубаво с годините. Скъпа, благодаря ти за тези невероятни 27 години!"

Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years! pic.twitter.com/mImRqIYn1R

Бившата първа дама му върна сантиментален отговор и публикува друга обща снимка, към която написа:

"Преди 27 години този мъж ми обеща живот, пълен с приключения. Бих казала, че го изпълни. Следващият етап от живота ни е да изпратим децата от семейното гнездо и да видим какво следва - докато все още усещаме магията, която ни държи заедно през всичките тези години. Честита годишнина, Барак!".

27 years ago, this guy promised me a life full of adventure. I’d say he’s delivered. Here’s to our next chapter of becoming empty nesters and discovering what’s next—while still feeling the magic that brought us together all those years ago. Happy anniversary, Barack. pic.twitter.com/ZKhvQGEo0B