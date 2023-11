Ползите от лимонова вода: Между митовете и реалността

Д женифър Анистън я пие гореща, а Жизел Бюндхен - хладка. Наоми Кембъл я поема с пробиотици, а Джо Роугън от време на време я пие с хималайска сол и лют червен пипер. Бионсе инвестира в диетична линия с нея през 2022 г., като по този начин става, според изявлението на главния изпълнителен директор на компанията, "част от семейството на Lemon Perfect".

Lemon water has been touted as a health elixir for centuries, with claims ranging from weight loss to improved digestion. But what exactly is lemon water and what are the benefits of incorporating it into your daily routine? pic.twitter.com/fk1DdHd3mF