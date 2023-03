Почти перфектно бягство от затвора - за палачинки

Д вама американски затворници изкопават дупка в затвора с помощта на четка за зъби - само за да бъдат арестувани часове по-късно в ресторант за палачинки, предаде АФП.

Двамата мъже, идентифицирани като 37-годишния Джон Гарза и 43-годишния Арли Немо, са били обявени за изчезнали от затвора Newport News Jail Annex в понеделник вечерта в щата Вирджиния.

Те използвали импровизирани инструменти, направени от четка за зъби и метален предмет, за да се възползват от това, което службата на шерифа нарича строителен дефект в стена на затвора, за да получат достъп до необезопасени арматурни пръти, използвани в строителството.

С помощта на арматурното желязо те пробиват дупка в тази стена и изкатерват друга, за да избягат.

Но свободата им била кратка, защото били арестувани в ранните часове на вторник в клон на веригата ресторанти за палачинки IHOP в близкия град Хамптън.

