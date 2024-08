Почина единият пингвин от световноизвестната гей двойка

Н а 12-годишна възраст почина Свен, половинката от еднополовата двойка пингвини, чиято любов завладя света.

Двойката Свен и Меджик станаха известни заради своята гей любов, след като историята им беше разпространена от екипа на аквариума в Сидни. Пингвинът е починал от естествена смърт малко преди 12-ия си рожден ден, съобщиха гледачите.

„Това е връзка едно на милион. Повече никога няма да видим такова нещо“, казва гледачката на пингвините Рене Хауел.

One half of gay penguin couple dies after their 'love story captivated the world'



Full story 🔗https://t.co/fWMdD5hxR9