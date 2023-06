"По-малка от зрънце сол“: Миниатюрна чанта се продава за над 63 000 долара

М иниатюрна дамска чанта с размери само 657 на 222 на 700 микрона (или по-малко от 0,07 см ширина) беше продадена за над 63 000 долара на онлайн търг в сряда.

Едва видима за човешкото око, флуоресцентната жълто-зелена чанта е базирана на популярен дизайн на Louis Vuitton - въпреки че е дело на нюйоркски художествен колектив, а не на самата луксозна марка.

Handbag ‘smaller than a grain of salt’ sells for over $63,000 pic.twitter.com/x9214TB7Qa