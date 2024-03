Певицата Рей триумфира на британските музикални награди БРИТ

Б ританската певица Рей спечели престижните награди БРИТ в рекордните шест категории, съобщиха световните информационни агенции.

По време на церемонията, проведена в лондонската O2 Aрена, тя получи награди за най-добра песен, която беше присъдена на Escapism, и най-добър британски албум за My 21st Century Blues.

Тя също получи награди за най-добър изпълнител, най-добър нов изпълнител, най-добър R&B изпълнител и най-добър автор на песни. Предишният рекорд по брой награди, получени по време на една церемония по връчването на наградите БРИТ, беше споделен от Адел, Хари Стайлс и рок групата „Блър“. Всички те спечелиха в четири категории едновременно в различни години.

26-годишната Рейчъл Агата Кийн, която използва сценичното си име Рей (Raye), се изявява от 2014 г. и е получила редица награди за работата си, включително за нейния макси сингъл Welcome to the Winter (2014). Първият си студиен албум обаче изпълнителката издаде едва миналата година. Албумът My 21st Century Blues получава изключително високи оценки от критиците и е търговски много успешен. Песента Escapism се разпространи в социалната мрежа ТикТок и достигна номер едно в британските класации.

Групата за електронна музика Jungle беше призната за най-добрата британска група за 2024 г. на наградите БРИТ. Наградата в категорията „Най-добър поп изпълнител“ отиде при певицата Дуа Липа, най-добър рапър на годината стана лондончанинът Casisdead, а за най-добра рок група бе обявена Bring Me the Horizon от Шефилд, Англия.

Американката Солана Имани Роу, известна под псевдонима Сиза, беше отличена с наградата „Най-добър чуждестранен изпълнител на годината“, а Майли Сайръс с песента Flowers беше отличена за най-добрата чуждестранна песен.

