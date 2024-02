Парис Хилтън сподели трогателни снимки с Елизабет Тейлър

Н аследницата на хотелска империя Парис Хилтън израства сред най-богатите и известни хора в САЩ. Сред роднините й беше и легендарната Елизабет Тейлър. Светската личност и до днес пази техни общи снимки.

Парис Хилтън сподели семейна снимка в социалните си мрежи, на която е с родителите, сестра си и знаменитата си пралеля Тейлър.

Paris Hilton Shares Snaps with 'Iconic' Elizabeth Taylor on What Would Have Been Her 92nd Birthday https://t.co/D0tZFa0xam