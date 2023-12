Трудно решение: Парис Хилтън разкри защо е избрала сурогатна майка за децата си

Е дна от основните причини Парис Хилтън да реши да използва сурогатна майка за раждането на двете си деца се дължи на травмата, която е преживяла през тийнейджърските си години.

По време на обширно интервю с Romper, светската личност обясни, че все още има „толкова много посттравматично стресово разстройство от това, през което е преминала“ в училището Provo Canyon в Юта.

„Ако съм в лекарски кабинет, получавам пристъп на паника и не мога да дишам“, каза тя пред изданието в интервю, публикувано във вторник.

„Просто знаех, че няма да е здравословно нито за мен, нито за бебето, да расте вътре в някой, който изпитва толкова висока тревожност.“

През 2020 г. светската личност твърдеше, че е била физически, сексуално и емоционално малтретирана по време на почти едногодишния си престой в училището.

Тя твърди, че част от предполагаемото насилие включвало гинекологични прегледи без съгласие, при които е била държана против волята си.

Училището по-рано каза, че „не одобрява и не насърчава никаква форма на злоупотреба“. Оттогава училището е придобито от друга компания, която каза в изявление, че не може да коментира минали събития.

В скорошно интервю за Glamour UK Парис засегна темата за страха си от бременност, като каза, че „смъртта“ и „раждането“ са „двете неща, които я плашат повече от всичко на света“.

Освен това, Хилтън каза на Romper, че би било почти невъзможно да се справи със забързания си работен график заедно със страничните ефекти от бременността.

„Графикът ми е извън контрол“, каза тя пред изданието, като отбеляза, че дните ѝ често са планирани година предварително.

„Никога нямаше да има подходящ момент да го направя, защото буквално нямам време да правя нищо в живота си“, каза тя.

Освен че сега е майка, Хилтън - която тайно посрещна две деца през последната година - има доста ангажименти.

42-годишнага Парис в момента е лице на хотелите Hilton, основател на медийната компания 11:11, водеща на подкаста „Аз съм Парис“, собственик на линия за кухненски съдове и прибори, диджей, а също и амбициозна поп звезда, която се е заела да пусне нова музика през следващата година.

Въпреки че Хилтън не е взела отпуск по майчинство, откакто посрещна сина си Финикс през януари и дъщеря си Лондон миналия месец, тя признава, че е започнала да забавя малко темпото след посрещането на бебе номер 2.

Въпреки дългия и труден път към майчинството за Хилтън, тя чувства, че „животът ѝ най-накрая е завършен“.

Въпреки че наследницата, превърнала се в предприемач, казва, че две деца са „идеалното“ число, тя все още е отворена евентуално за още едно.

„Преди гледах на приятелките си, които казваха: „О, трябва да се прибера при децата и съпруга ми“, като „О, толкова си скучна. Но сега е толкова забавно, че и аз станах такава. Сега съм една от тези скучни хора и не мога да бъда по-щастлива. Не мога да си го представя по друг начин.”