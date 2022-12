Парад на планетите от Слънчевата система (СНИМКИ)

П ланетите от Слънчевата система се наблюдават ясно тези дни в нощното небе.

В последните няколко вечери на 2022 г. и в първите на 2023 г. планетите и Луната ще привличат погледа над южния и югозападния хоризонт още при свечеряване, каза за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и катедра "Астрономия" при СУ "Св. Климент Охридски".

All seven planets in our solar system other than Earth will be visible with the naked eye in the night sky this week, starting from the southwestern horizon and moving east. pic.twitter.com/KrHwBXoWnO — Scientia (@MagScientia) December 30, 2022

С изключение на Уран и Нептун, които са видими с бинокъл или с телескоп, останалите планети са забележими с невъоръжено око като ярки звездоподобни обекти.

What's Up for January? Two conjunctions, winter stars, and a comet you can find with binoculars. ☄️ See details, downloads, and more tips at https://t.co/JQ69n8jYTy pic.twitter.com/JSpbi4VbZm — NASA Solar System (@NASASolarSystem) December 29, 2022

Венера и Меркурий ще бъдат видимо близки, много ниско над хоризонта, в съзвездието Стрелец, Сатурн ще бъде в Козирог, Нептун - във Водолей, Юпитер - в Риби, а Уран - в Овен, каза Маркишки. В момента има добра възможност в рамките на една вечер да бъдат видяни всички тези планети, ако се подготвим подходящо - с оптичен прибор, увеличаващ поне няколко десетки пъти, съветва физикът. Той е автор на "Гид на любителя астроном", който се издава през последните години от катедра "Астрономия" при СУ "Св. Климент Охридски".

Stunning photo shows every planet in the solar system lining up across the night sky https://t.co/c9BwUvYK34 — Daily Mail US (@DailyMail) December 29, 2022

За разлика от звездите, планетите не блещукат в нощното небе, отбелязва Би Би Си. Сатурн и Юпитер се виждат най-ярки, Марс е с цвят на сьомга.

"В момента Марс се наблюдава най-добре от територията на Великобритания и ще е така до около 2032 г.", каза пред медията Робърт Маси от Кралското астрономическо дружество. Той добави, че след това ще мине дълго време, преди от страната да има добра видимост на Марс и затова си заслужава да се направи опит за наблюдението му в нощното небе тези дни.