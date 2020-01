Папата: Ще те целуна, но няма да хапеш!  

П апа Франциск реагира предпазливо на молбата на монахиня за целувка по бузата, но каза, че ще се приближи до нея, само ако не хапе, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Това се случи докато светият отец влизаше в залата за аудиенции във Ватикана за редовната си среща с доброжелатели, наредили се зад ограждения.

Франциск запази дистанция, когато монахинята поиска папска целувка, но после договори условията:

"Ще ви дам целувка, но запазете спокойствие. Не хапете!", предупреди папата.

Жената склони и Франциск се наведе, за да я целуне леко по бузата. Неговият жест я накара да даде израз на радостта си, което доведе до одобрителни викове от околните.

Предпазливостта на папата вероятно се дължи това, че той все още е смутен от новогодишния инцидент на площад "Св. Петър", когато една от вярващите малко грубо го дръпна за ръката, за да го накара да се приближи и се наложи той да я уради леко по дланта, за да се освободи.

WATCH: A woman pulled Pope Francis toward her as he was greeting pilgrims in St. Peter's Square. The abrupt gesture appeared to cause him pain and the visibly disgruntled pope swiftly wrenched his hand free. He has since apologized: https://t.co/pqaFBpKc6w pic.twitter.com/wQtZiZxejQ