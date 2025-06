Рокаджии на ръба (на шева): Панталоните, които не оставяха нищо скрито

В онези дни, когато рок звездите владееха сцената и прекрачваха всяка възможна граница, имаше едно нещо, което неизменно привличаше вниманието – тесните панталони, пише Rare Historical Photos .

Много преди Instagram и професионалните стилисти, музикантите имаха свой собствен начин да се открояват – и обличането на панталони с по-малък размер беше често част от плана.

Не ставаше дума само за добър външен вид – това беше начин да се привлекат погледи, да се направи изявление и да се остави траен спомен у феновете.

До 70-те години тесните панталони се бяха превърнали в основен елемент от „униформата“ на рок звездите – толкова характерен, колкото коженото яке или електрическата китара.

Любопитен репортер от BBC някога се опита да разгадае магията, която поп идолите упражняваха върху младите си фенове.

Когато ги попитали, отговорът бил предвидим: музиката.

Но репортерът останал недоволен от това обяснение и продължил да търси нещо по-инстинктивно. Може би отговорът се крие в суровия, визуален магнетизъм на самите изпълнители – нещо, за което г-жа Айрис Маунтбатън загатва, когато разказвала за сина си Леги и неговото очарование от рокаджиите с тесни панталони от групата Rutles – сатиричните двойници на Beatles.

Всичко всъщност започва с Елвис през 50-те години. Той разтърсва сцената – и бедрата си – в панталони, толкова впити, че телевизионните продуценти започнали да се притесняват. Някои станции дори започнали да го снимат само от кръста нагоре, за да не шокират публиката.

