Любопитно

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

В откъс от новата си книга, Queen Elizabeth II: A Personal History, кралският експерт Хюго Викърс споделя: „Той се върна в Уиндзорския замък на 16 март. Той повече не излезе от замъка“

31 март 2026, 08:46
Принц Филип и кралица Елизабет II   
Източник: GettyImages

С лед сватбата на 20 ноември 1947 г., кралица Елизабет II беше омъжена за принц Филип в продължение на 73 години – до неговата смърт на 9 април 2021 г. Сега един кралски експерт споделя подробности относно „последната нощ“ на принц Филип и защо Елизабет е останала „абсолютно ядосана“ на съпруга си.

В откъс от новата си книга, Queen Elizabeth II: A Personal History, публикуван в Mail on Sunday, кралският експерт Хюго Викърс споделя: „Той се върна в Уиндзорския замък на 16 март (след като напусна болницата), като връщането му беше значително забавено поради необходимостта да се намерят медицински сестри, 100% свободни от възможна инфекция с COVID-19. Той повече не излезе от замъка“.

Викърс продължава: „Въпреки това, през последните 24 дни в Уиндзор, той се движеше из замъка. Една дама от двореца, обаждайки се по телефона, беше изненадана да го чуе на линията“. Експертът отбелязва също, че принц Филип вероятно се е наслаждавал на „елементи на спокойствие през тези последни дни в замъка, където е родена майка му“. Според един разказ, той дори успял да се забавлява.

Подробно описвайки последното диво приключение на принц Филип, Викърс споделя: „През последната нощ от живота си той успя да се измъкне от сестрите си, прекоси коридора със своята проходилка, взе си бира и я изпи в Дъбовата стая“.

След като успял да се измъкне от сестрите си, за да консумира алкохол, Филип според сведенията се върнал в леглото. „На следващата сутрин стана, изкъпа се, каза, че не се чувства добре и тихо си отиде“, обяснява Викърс. По същество изглежда, че принцът просто искал последната си чаша преди смъртта.

„Към този момент той е живял с рак на панкреаса почти осем години – много повече от обичайното време за оцеляване след диагнозата“, отбелязва кралският експерт.

Както беше съобщено по-рано, кралица Елизабет II не е била до съпруга си в момента на смъртта му. „Кралицата не беше там, когато той умря“, пише Викърс. „Имало е често случаи в миналото, когато тя е молела персонала да ѝ каже, когато Филип си отива, само за да ѝ кажат: „Негово кралско височество си отиде преди 20 минути“.

В резултат на това, кралицата според сведенията не била много доволна, че съпругът ѝ е починал без да се сбогува с нея. „Казаха ми, че е „абсолютно бясна, че, както толкова често в живота, той си е тръгнал, без да каже сбогом“, според Викърс.

След 73 години брак, Елизабет вероятно е останала с непреодолима загуба след смъртта на съпруга си – както и с предполагаемо раздразнение, че той си е тръгнал, без да се сбогува с нея.

По темата

Източник: Marie Claire    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

