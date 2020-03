Откъде идва пясъкът на плажовете

О ткъде идва пясъкът на плажовете?

Това ни разказва новото видео в канала на Now You Know във Vbox7.

Пясъкът е изключително подходящ за построяването на замъци и скулптури. До голяма степен произходът на пясъка може да бъде проследен до планините. Когато водата прониква в пукнатини между скалите и замръзва, тя предизвиква ерозия.

Потоците и реките отнасят рушащите се парчета скала чак до морето.

На тропиците съществува специален вид риби, който спомага за процеса по формиране на пясък. Тези риби ядат корали, след което фекалиите им се превръщат в пясък.

Той бива отнесен от океанските течения и транспортиран до брега.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.