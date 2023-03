Топлинни вълни на дъното на океана могат да доведат до катастрофални последици

О пустошителни топлинни вълни се появяват на дъното на океана, сочи ново проучване.

Те продължават по-дълго от топлинните вълни на повърхността и засягат много морски видове като омари и треска, алармират специалисти.

Отдавна е известно, че рязкото повишаване на температурата на водата на повърхността може да опустоши океанската екосистема. Например от 2013 г. до 2016 г. повърхностните води на Тихия океан покрай северноамериканското крайбрежие се затоплиха в резултат на явление, наречено "петното", което доведе до смъртта на 1 милион морски птици, тъй като основният им източник на храна (рибата) беше сериозно засегнат.

"Това е глобално явление", казва пред Live Science водещият автор Дилън Амая, учен-изследовател в Лабораторията за физически науки на NOAA в Боулдър, Колорадо. "Наблюдаваме [дънни] морски топлинни вълни, които се случват около Австралия и на места като Средиземно и Тасманийско море. Това не е нещо, което е уникално за Северна Америка."

Океанът е абсорбирал приблизително 90% от излишната топлина от глобалното затопляне. Това е довело до повишаване на температурата с около 1,8 градуса по Фаренхайт (1 градус по Целзий) през последните 100 години, според НАСА(отваря се в нов раздел). Това покачване е довело до 50% увеличение на топлинните вълни на повърхността на морето през последното десетилетие, се казва в изявление на изследователите. Но учените не са имали ясна представа за това как реагират океанските дълбини, когато температурите на повърхността се повишат.

За да разберат как промените в температурата на атмосферата се отразяват на океанското дъно, учените използвали съществуващите измервания, за да симулират атмосферните условия и океанските течения, с цел да "запълнят празните места" за труднодостъпните екосистеми на морското дъно. Според изявлението тези екосистеми често се обитават от омари, миди, камбала, треска и други същества, които се ловят с търговска цел.

Изследователите откриват, че по протежение на континенталните шелфове в близост до Северна Америка дънните морски топлинни вълни продължават по-дълго от подобни вълни на повърхността. Те също така установиха, че тези температурни колебания могат да се появят едновременно и на повърхността, и на морското дъно на едно и също място и са най-разпространени в плитките зони, където водите от различни нива могат да се смесват, според проучването.

