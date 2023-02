Откриха скрито писмо от Нийл Тенант от "Pet Shop Boys" в стара плоча

С обственик на музикален магазин в Олтрингъм откри в стара плоча писмо, написано от Нийл Тенант от дуета "Pet Shop Boys", съобщи Би Би Си.

С писмото музикантът благодари на радио водещата Джанис Лонг за това, че е пуснала дебютния сингъл на групата през 1984 г. То е било пъхнато в обложката на сингъла "West End Girls", купен заедно с няколко други от собственика на магазина Тревър Морис на търг. Той се свързал с аукционната къща, за да ги предупреди за грешката, а оттам му отговорили: "Каква страхотна находка за Вас!".

Писмото е написано на машина с дата 12 април 1984 г. - три дни след издаването на "West End Girls". Тогава Тенант още работи като журналист в сп. "Smash Hits". Той благодари на Лонг за подкрепата и й разказва за "Pet Shop Boys".

A few nice surprises in Pet Shop Boys land this with the discovery of the letter from Neil, the live performance of Rent and of course we can look forward to the appearance of Neil & Chris in Reel Stories with Dermot O’Leary 😀#PetShopBoys pic.twitter.com/rW9jdrvuyv