Миризма на развалени яйца и стъклен дъжд: Една от най-горещите планети

Д жеймс Уеб (James Webb Space Telescope) откри наличието на водороден сулфид (H 2 S) в атмосферата на планетата HD 189733b, близка до "горещия Юпитер". Вече изключена от списъка за колонизация, тъй като е два пъти по-гореща от Венера и вероятно няма твърда повърхност за кацане, интересното за HD 189733b е, че има миризма на развалени яйца.

Въпреки това откритието показва, че моделите ни за образуване на планети стават достатъчно добри, за да правят успешни прогнози.

Най-лесно се откриват големи планети и такива, които обикалят близо до звездите си. Следователно, когато астрономите за пръв път започнаха да откриват планети извън Слънчевата система, изглеждаше, че галактиката е пълна с "горещи Юпитери" - газови гиганти с маси, близки до тази на Юпитер или по-големи, които обикалят достатъчно близо до звездата си, за да бъдат изгорени.

На 65 светлинни години от нас HD 189733b е най-близката планета от тях, която преминава пред звездата си от наша гледна точка, и следователно е естествен приоритет за по-нататъшно изследване. При приблизителна температура от 920°C това е един наистина екстремен свят, който според моделите има едни от най-бързите ветрове, които познаваме. Същите неща обаче, които го правят планетата толкова негостоприемна, заедно с относителната й близост, я правят и една от най-лесните за изучаване планети извън нашата система, привличайки вниманието на Джеймс Уеб.

