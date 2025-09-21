Любопитно

Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра

Сред останките са намерени каменни и метални котви с различни размери и амфори

21 септември 2025, 18:18
Д оминиканска археологическа мисия откри потънало пристанище от времето на знаменитата царица Клеопатра Седма на дъното на Средиземно море, край Александрия, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет. 

Сред намиращите се на 12 метра дълбочина останки са намерени каменни и метални котви с различни размери и амфори. Екипът се е натъкнал на продължението на тунел, който свързва храмовия комплекс в древноегипетския град Тапосирис Магна със Средиземно море, и е установил, че старата брегова линия се е намирала на около четири километра от днешната. 

Проучванията се провеждат под ръководството на Катлийн Мартинес от Университета в Сан Доминго в сътрудничество с Робърт Балард, известен с откритието на останките на “Титаник”, директора на Центъра за крайбрежно и морско картографиране в Университета в Ню Хемпшир Лари Майер, Върховния археологически съвет и египетския военноморски флот. 

Миналата година доминиканската изследователка обяви откриването в Тапосирис Магна на монети с ликовете на Александър Велики и Клеопатра и статуи на богинята Изида.

Други удивителни находки в потъналия град са подземен акведукт, подобен на смятания за инженерно чудо Тунел на Евпалин на остров Самос в Гърция, и мумии със златни езици на около две хиляди години. 

Мартинес от години търси гробницата на Клеопатра Седма, която е последният монарх от птолемейската династия, управлявала Египет след Александър Велики. Историци смятат, че е възможно тя да се намира в района на Александрия – някъде в пустинята или дори сред подводните руини.

Тапосирис Магна е основан от Птолемей Втори Филаделф от династията на Птолемеите, който управлява Египет от 283 година пр.н.е. до 246 година пр.н.е. След като Александър Велики завладява египетските земи и полага основите на Александрия, Тапосирис Магна се превръща в религиозен център. 

Източник: БТА, Екатерина Антонова    
Клеопатра VII Александрия Подводна археология Тапосирис Магна Древен Египет Потънало пристанище Археологически находки Александър Велики Катлийн Мартинес Мумии
