Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра

Д оминиканска археологическа мисия откри потънало пристанище от времето на знаменитата царица Клеопатра Седма на дъното на Средиземно море, край Александрия, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Сред намиращите се на 12 метра дълбочина останки са намерени каменни и метални котви с различни размери и амфори. Екипът се е натъкнал на продължението на тунел, който свързва храмовия комплекс в древноегипетския град Тапосирис Магна със Средиземно море, и е установил, че старата брегова линия се е намирала на около четири километра от днешната.

📢💣 ¡Hallan un puerto sumergido en Taposiris Magna!

Y no solo eso, sino que además estaba conectado mediante un túnel a la zona de templos de la ciudad. Su localización viene a reforzar el importante papel que jugó en el Egipto ptolemaico, tanto religioso como comercial 🧵👇 pic.twitter.com/dH7mfyXcjp — César Dorado (@CDorado75) September 20, 2025

Проучванията се провеждат под ръководството на Катлийн Мартинес от Университета в Сан Доминго в сътрудничество с Робърт Балард, известен с откритието на останките на “Титаник”, директора на Центъра за крайбрежно и морско картографиране в Университета в Ню Хемпшир Лари Майер, Върховния археологически съвет и египетския военноморски флот.

Миналата година доминиканската изследователка обяви откриването в Тапосирис Магна на монети с ликовете на Александър Велики и Клеопатра и статуи на богинята Изида.

Други удивителни находки в потъналия град са подземен акведукт, подобен на смятания за инженерно чудо Тунел на Евпалин на остров Самос в Гърция, и мумии със златни езици на около две хиляди години.

Is Cleopatra’s tomb UNDERWATER? Scientists discover sunken port near the ruins of Taposiris Magna that could lead to her lost grave



She’s remembered as one of the most powerful and seductive queens in history.https://t.co/X1nRtpVNUQ — Science Academy (@Academ18Academy) September 20, 2025

Мартинес от години търси гробницата на Клеопатра Седма, която е последният монарх от птолемейската династия, управлявала Египет след Александър Велики. Историци смятат, че е възможно тя да се намира в района на Александрия – някъде в пустинята или дори сред подводните руини.

Тапосирис Магна е основан от Птолемей Втори Филаделф от династията на Птолемеите, който управлява Египет от 283 година пр.н.е. до 246 година пр.н.е. След като Александър Велики завладява египетските земи и полага основите на Александрия, Тапосирис Магна се превръща в религиозен център.