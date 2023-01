78 години от освобождаването на Аушвиц: Русия не е поканена на честването

П редставители на Русия не са поканени на честването на 78-ата годишнина от освобождаването на нацисткия лагер на смъртта "Аушвиц-Биркенау" от Червената армия заради руската агресия срещу Украйна, съобщи музеят в Аушвиц, цитиран от Франс прес.

Поради агресията срещу свободна и независима Украйна представители на Русия не бяха поканени да участват в тазгодишното честване на годишнината от освобождаването на Аушвиц", заяви пред АФП говорителят на музея Пьотр Савицки.

Russia is not invited to tomorrow’s anniversary of the liberation of Auschwitz by the Red Army.



"Given the aggression against Ukraine...Russia will need an extremely long time and deep self-examination to return to the civilized world," says @AuschwitzMuseum pic.twitter.com/n4X98qA3yw