Уайнстийн се яви в съда с проходилка, официално се обяви за невинен

Бившият филмов продуцент Харви Уайнстийн се яви с проходилка пред съда в Манхатън за делото срещу него по обвинение в сексуални престъпления.

Той твърди, че е невинен по обвиненията, предявени му от две жени в Ню Йорк. А по-рано пък заяви, че изтощителният двугодишен период в изолация му е дал възможност да се отдаде на ползотворни размисли за живота, семейството и колегите му.

ICYMI: Harvey Weinstein was charged with four felony counts of sexual assault in Los Angeles County on Monday — the same day jury selection began in the Hollywood mogul's New York trial.https://t.co/Zi1AUBqf9Z