Оскар Айзък влиза в четири образа в нов сериал от Вселената на Marvel

Х оливудската звезда Оскар Айзък влиза в няколко роли, носи наметало и говори с британски акцент в "Лунен рицар", най-новата супергеройска поредица от Вселената на Marvel, съобщи Ройтерс.

Сериалът на Disney+ е за не толкова известен герой на Marvel, но в него Айзък се превъплъщава "в поне четири личности".

It was a night at the British Museum for Hollywood stars Oscar Isaac and Ethan Hawke as they attended a special screening of 'Moon Knight,’ the latest superhero series in the Marvel Cinematic Universe https://t.co/aBm7BmQydL pic.twitter.com/3mjSssjaVW