Тренирайте мозъка си: 3 навика за феноменална памет

З абравянето и разсеяността отдавна спряха да бъдат проблем, присъщ единствено на напредналата възраст. Динамичното ежедневие, претоварването с информация и постоянният стрес водят до това, че паметта започва да изневерява дори на съвсем млади хора.

За щастие, мозъкът е изключително пластичен орган и може да бъде трениран във всяка възраст. Ето три прости, но изпитани научно метода, с които да подобрите концентрацията си и да поддържате ума си остър:

1. Учете стихотворения наизуст

Заучаването на поезия съвсем неслучайно е важна част от училищната програма. Това е изключително ефективно упражнение за активиране на мозъчната дейност и в зряла възраст.

Редовната работа с римувани текстове стимулира паметта и кара сивото вещество да работи на пълни обороти. Благодарение на това интелектуалните способности стават по-гъвкави, а способността за запаметяване на нова информация в ежедневието се подобрява драстично.

2. Четете книги всеки ден

Дори обикновеното четене на художествена или научна литература има поразителен ефект върху запазването на яснотата на ума.

Основното условие за успех тук е редовността. Codневното потапяне в съдържанието на хартиена или електронна книга развива въображението, обогатява речника и поддържа мозъка в постоянен тонус. Това е една от най-добрите дългосрочни защити срещу възрастовите изменения на когнитивните функции.

3. Хапвайте орехи

Правилното хранене е от критично значение за добрата умствена дейност. Сред всички полезни храни именно орехите се смятат за истински природен еликсир за мозъка и паметта (неслучайно и формата им наподобява човешки мозък).

Те съдържат жизненоважни мастни киселини (омега-3) и ценни микроелементи. Експертите по хранене съветват да изяждате по една малка шепа сурови орехи няколко пъти седмично. При редовна консумация ще забележите първите положителни промени в скоростта на мисълта си само след един месец.