Белград връща Стоян Мавродиев в София

О чаква се бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев днес да бъде екстрадиран от Сърбия в България.

Преди седмица сръбските власти разрешиха екстрадицията на Мавродиев без да провеждат съдебно заседание. Тогава вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че организацията по предаването му вече е в ход, а самата процедура ще протече при облекчени условия, така че необходимите формалности да бъдат сведени до минимум.

Сърбия разреши екстрадицията на Стоян Мавродиев в България

Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка с разследване на Комисията за противодействие на корупцията за предполагаемо длъжностно присвояване, свързано с кредит за 150 млн. лева, отпуснат от банката.

По същото дело беше задържан и бизнесменът Румен Гайтански, който впоследствие беше освободен. Тогава съдът посочи, че към онзи момент липсват достатъчно доказателства, които да подкрепят тезата за извършено присвояване.

Главният прокурор поиска екстрадицията на Мавродиев

Преди две години прокуратурата обяви, че според обвинението Гайтански умишлено е склонил Мавродиев, в качеството му на директор на ББР, да извърши престъпление. Според държавното обвинение част от отпуснатия кредит е била използвана за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга част – от дружеството „Кристална вода“ – за погасяване на задължения на ТЕЦ „Варна“, свързвана с Ахмед Доган.

Прокуратурата потвърди: Стоян Мавродиев е задържан в Белград

По информация на БНР, след пристигането си в България Стоян Мавродиев ще бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично.

Прокуратурата е предприела стъпките за искане на екстрадицията на Стоян Мавродиев

Ако бъде задържан с прокурорско постановление, в срок до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който ще се произнесе по искането на прокуратурата за определяне на мярка за неотклонение.