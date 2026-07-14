Слънце и до 33° във вторник, но идва рязък обрат във времето

В торник ни посреща с предимно слънчево време и сериозно затопляне, като максималните температури в страната ще достигнат между 28° и 33°. Идилията по Черноморието и в планините обаче ще бъде леко нарушена от временни следобедни заоблачавания и изолирани превалявания. Истинското предупреждение от синоптиците идва за втората половина на седмицата, когато ни очаква сериозна гръмотевична активност на много места в страната.

През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. Във вторник ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е до умерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28° и 33°, в София – около 29°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 14 юли Източник: НИМХ

По Черноморието ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25° и 29°. Температурата на морската вода е между 21° и 24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 1 мин. и залязва в 21 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 2 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 32 мин. и залязва в 21 ч. и 30 мин. Фаза на Луната: новолуние.

В сряда ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, повече над източните райони и планините, където на места ще превали и прегърми. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, в Западна северозападният вятър ще отслабне, на места и стихне. Дневните температури слабо ще се повишат.

И в четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са с 1-3 градуса по-ниски.