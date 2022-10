Транссексуалните хора и спортните състезания: Изследване търси отговори

Т ранссексуалните жени нямат толкова голяма мускулна маса, колкото мъжете, родени като такива, но все пак тя е по-голяма, отколкото на родените като жени, установи малко по мащаби изследване, цитирано от ДПА.

Изследователите заявиха, че резултатите им могат да са полезни при решенията за участие на транссексуални жени в спортни състезания. Статия за тях е публикувана в "Бритиш джърнъл ъв спортс медисин".

"Researchers concluded that even long-term oestrogen exposure and testosterone suppression were not enough to shift male bodies to those of females.

