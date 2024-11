Баба Ванга и Нострадамус имат едно и също ужасяващо предсказание за 2025 г.

Д вама от най-известните мистици в света са направили една и съща прогноза за 2025 г.

И Нострадамус, и Баба Ванга твърдят, че през следващата година в Европа ще има смъртоносна война.

Френският астролог и лекар от XVI в. Нострадамус пише, че „земите на Европа“ ще бъдат въвлечени в „жестоки войни“.

След това той добавя спекулативна загадка, която гласи: „Древната чума ще бъде по-страшна от враговете“.

Българската пророчица Баба Ванга също е изразила опасенията си за конфликт в Европа през 2025 г., който според нея ще „опустоши“ населението на континента.

Баба Ванга, която почина преди 27 години през 1996 г., е българска пророчица, която се превърна в култова фигура сред любителите на теориите на конспирацията, след като някои от нейните изказвания по някакъв начин се оказаха верни.

🚨NOSTRADAMUS AND BABA VANGA FORESEE DOOM IN 2025!



2 legendary mystics, Nostradamus and Baba Vanga, have eerily predicted a deadly war in Europe for 2025.



Nostradamus hinted at "cruel wars" plaguing the continent, claiming that "the ancient plague will be worse than enemies."… pic.twitter.com/rCM3SDUqLa