Звезди и много блясък: Връчиха годишните награди за независимо кино „Готам“ (СНИМКИ)

Т ъжният романс „Минали животи“ (Past Lives) спечели наградата „Готам“ за най-добър филм в понеделник, когато най-голямата драма на вечерта дойде от политическата реч на Робърт де Ниро, която според актьора е била съкратена без негово разрешение, съобщава АП.

„Готам“ са американски филмови награди за независимо кино, учредени през 1991 г. Те се връчват всяка година на церемония в Ню Йорк - градът, наречен за първи път „Готам“ от родения в него през 19-и век писател Уошингтън Ървинг.

Robert De Niro says his Gotham Awards speech was "edited" to remove politically-charged and anti-Trump comments, and "I didn’t know about it."



He ended up saying his comments anyway, including: "The former President lied to us more than 30,000 times during his four years in… pic.twitter.com/1G7cXUgWE0