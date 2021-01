Обява за работа: 4000 паунда годишно за пробване на пантофи

З аради пандемията много британци си стоят вкъщи по цял ден, но по-прозорливите от тях могат да спечелят 4000 паунда, за да тестват целогодишно... пантофи, пише "Метро".

Одобрените кандидати не само ще се сдобият безплатно с чифтове пантофи, но ще могат да се получат по 333 британски лири месечно, което прави малко под 4000 паунда годишно.

Фирмата, предлагаща екстрата, е "Бедрумс атлетикс". Търсят се двама изпробвачи - един за мъжки и един за женски пантофи.

Може да ви се наложи да пишете рецензии също за хавлии, възглавници и кърпи за баня.

От одобрените кандидати ще се изисква да споделят мнението си за артикулите, преди да бъдат пуснати на пазара.

Те ще трябва да носят пантофите 12 часа на ден в два дни от месеца в продължение на една година.

