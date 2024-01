"О, това е лудост!": Актьорът Боб Оденкърк бе шокиран да разбере, че е роднина на краля

З вездата от "Better Call Saul" Боб Оденкърк научи, че е 11-ти братовчед на краля.

61-годишният актьор остана зашеметен, след като откри своите кралски връзки по време на участие в предаването за родословието "Finding Your Roots" – подобно на британското "Who Do You Think You Are", което проследява родословните дървета на знаменитостите.

Bob Odenkirk laughs after discovering King Charles III is his cousin: ‘A little twisted’ https://t.co/hsSvou3PzU pic.twitter.com/c96r6iUXhm — New York Post (@nypost) January 30, 2024

Най-известен с ролята си на корумпирания, но симпатичен адвокат Саул Гудман във "Breaking Bad" и неговия спин-оф "Better Call Saul", Оденкърк първоначално изглеждаше неохотен да прегърне своята история със синя кръв, докато не разбра за семейни връзки с краля.

Произходът на Оденкирк е проследен пет поколения назад в шоуто, до неговия пети прадядо, Фридрих Карл Щайнхолц, който е незаконен син на херцога на Плон.

Германският херцог на Плон бил свързан с кралските семейства на Европа чрез брак.

"Аз съм американец. Не съм монархист. Не вярвам в това", каза Оденкърк, когато за първи път научи за кралските си връзки.

„Чувствам се сякаш е малко изкривено. Разбирам защо обществото се е изградило около монарси и лидери и те са ги предавали през поколенията... Но мисля, че стигнахме до по-добро място с демокрацията.“

Better Call Saul star shocked to learn he is related to the King https://t.co/Yr4RRqPLZo — Sky News (@SkyNews) January 30, 2024

Но когато той информира за връзката си с краля, Оденкърк се засмя и каза: "Е, може би ще променя мнението си за това... О, това е лудост!"

Оденкърк е роден в Илинойс. Започва кариерата си като сценарист на комедийно скеч шоу "Saturday Night Live" през 80-те години и има редица по-малки актьорски роли, преди да се присъедини към "Breaking Bad" през 2009 г.