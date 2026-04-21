Любопитно

21 април 2026, 11:59
Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак
Източник: iStock/Guliver Images

Н ово проучване от изследователи от Университета на Южна Калифорния (USC) предполага, че диети, богати на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, може да са свързани с по-висок риск от ранно настъпващ рак на белия дроб.

Проучването установява тази корелация конкретно при по-млади хора, които никога не са пушили. Здравните експерти подчертават обаче, че тези резултати не означават, че плодовете и зеленчуците причиняват рак, и че общите ползи от консумацията на продукти все още значително надвишават всякакви потенциални рискове, пише Newsweek.

Какво трябва да знаете

Центърът се фокусира върху необичайна и нарастваща тенденция: увеличаващи се диагнози на рак на белия дроб сред непушачи под 50-годишна възраст, особено жени.

Изследователите анализираха данни от Проекта за епидемиология на ранния рак на белия дроб, който включва 187 пациенти, диагностицирани с рак на белия дроб преди 50-годишна възраст, като жените съставляват 78% от групата. Повечето участници никога не са пушили, а много от тях са имали видове тумори, които се различават биологично от раковите заболявания на белия дроб, обикновено свързвани с пушенето.

Когато изследователите разгледаха факторите на начина на живот, един резултат се открои: пациентите с ранно настъпващ рак на белия дроб съобщават, че консумират значително повече плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни от общото население. Техните диети имат по-високи стойности по Индекса за здравословно хранене, мярка за общото качество на диетата.

„Нашето изследване показва, че по-младите непушачи, които консумират по-голямо количество здравословни храни от общото население, са по-склонни да развият рак на белия дроб“, каза Хорхе Ниева, доктор по медицина, медицински онколог и специалист по рак на белия дроб в USC Norris и водещ изследовател на проучването, в изявление.

„Тези противоречащи на интуицията резултати повдигат важни въпроси за неизвестен фактор на околната среда за риск от рак на белия дроб, свързан с иначе полезна храна, който трябва да бъде изяснен“, добавя той.

Ниева и други изследователи предполагат, че пестицидите може да са въпросният рисков фактор. 

Въпреки това експертите не смятат, че самите плодове и зеленчуци са вредни. Според Ниева, търговски отглежданите (небиологични) продукти обикновено съдържат по-високи остатъци от пестициди в сравнение с много преработени храни, млечни продукти или меса. Предишни изследвания показват, че селскостопанските работници, изложени на пестициди, имат по-високи нива на рак на белия дроб, което донякъде подкрепя тази хипотеза.

Външни експерти призоваха обществеността да не тълкува тези резултати като причина да намали консумацията на плодове и зеленчуци, а десетилетия мащабни изследвания показват, че диети, богати на такива продукти, са свързани с по-нисък риск от сърдечни заболявания, инсулт, затлъстяване и много видове рак.

„В нашето проучване и средно за САЩ, жените изглежда имат много по-здравословни диети от мъжете, и това може да означава по-голямо относително излагане на всякакви замърсители, които може да се съдържат в пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци“, каза Ниева, според Medical News Today.

„Мръсната дузина“

Според доклад, публикуван по-рано тази година от Environmental Working Group (EWG), организация за здравна защита, следните продукти съдържат най-високи нива на потенциално вредни остатъци от пестициди въз основа на тестове, проведени от Министерството на земеделието на САЩ (USDA) върху 54 344 проби от 47 вида плодове и зеленчуци.

  • Спанак
  • Кейл, листа от ряпа и горчични листа
  • Ягоди
  • Грозде
  • Нектарини
  • Праскови
  • Череши
  • Ябълки
  • Къпини
  • Круши
  • Картофи
  • Боровинки

Защо това има значение

Плодовете и зеленчуците широко се считат за основни за здравословното хранене и ключови средства за превенция на рака, което прави резултатите от това проучване особено впечатляващи.

В същото време изследването засяга реално и нарастващо безпокойство сред учените относно това защо нивата на рак на белия дроб се увеличават при по-млади хора, които никога не са пушили, особено жени.

Ако фактори от околната среда като пестицидите допринасят дори косвено, това може да посочи по-широки проблеми със селскостопанските практики, регулацията и дългосрочното излагане на химикали.

Какво следва

Екипът от USC заяви, че са необходими допълнителни изследвания, за да се измери директно излагането на пестициди и да се потвърди дали то играе роля в ранно настъпващия рак на белия дроб.

За хората, загрижени за излагането на пестициди, старателното измиване на продуктите, обелването при необходимост и изборът на биологични варианти, когато е възможно, биха могли да помогнат, особено за плодове и зеленчуци, за които е известно, че съдържат по-високи нива на остатъци.

По темата

Източник: Newsweek    
Последвайте ни
Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Колко строга е цензурата в Китай

Колко строга е цензурата в Китай

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Преди 6 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Преди 7 часа
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Преди 6 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

България Преди 12 минути

Мичио Каку

„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ

Свят Преди 16 минути

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза физикът и популяризатор на науката

Джон Тернъс

Кой е Джон Тернъс, следващият главен изпълнителен директор на Apple?

Свят Преди 26 минути

Ветеранът Джон Тернъс поема поста на 1 септември с мисията да запази рекордните печалби на технологичния гигант. Пред новия лидер стои предизвикателството да настигне Силициевата долина в сферата на изкуствения интелект и да обнови асистента Siri

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Свят Преди 47 минути

Мярката има за цел да подобри дисциплината и успеха на учениците, като превърне досегашните препоръки в задължително правно изискване

<p>Киселова:&nbsp;Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове</p>

Киселова: Борислав Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове

България Преди 51 минути

Тази или другата седмица Пленумът на ВСС трябва да избере друг на неговото място

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Любопитно Преди 59 минути

Астролозите прогнозират края на труден период за някои зодиакални знаци в края на април. Това ще отбележи преход към нова фаза с по-стабилна енергия и нови възможности

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Любопитно Преди 1 час

Кейти Пери предизвика фурор в Рим, потапяйки кредитната си карта във фонтана "Треви" за късмет. Докато певицата се забавлява в Италия, тя е изправена пред тежки обвинения в сексуално посегателство от актрисата Руби Роуз, които нейният екип отрича

кардиолог

Кардиолог: Седенето над 8 часа на ден вдига риска от сърдечен инцидент със 120%

Любопитно Преди 1 час

Проф. Иван Груев подчерта, че физическата активност има ключова роля за превенцията

Снимката е илюстративна

Майка и бебе на 2 месеца са с опасност за живота след тежка катастрофа край Шумен

България Преди 1 час

По-голямото момченце, на близо 2 години, което е било в автомобила, е в тежко състояние с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, е в съзнание

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

България Преди 1 час

Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите при инцидента

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Любопитно Преди 1 час

Мадона отправи емоционален апел и предложи награда, след като безценни архивни костюми от личната ѝ колекция изчезнаха след триумфалното ѝ участие на фестивала Coachella 2026. Звездата определи дрехите като „част от своята история“

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

България Преди 1 час

От медицински консумативи до личен телевизор: Как главният счетоводител е източвал сметките на болницата в Благоевград в продължение на две години, присвоени са над 232 000 лева, според държавното обвинение

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

Свят Преди 1 час

Те ще представят кандидатурите си днес и утре

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

България Преди 1 час

Стоката е била опакова в над 80 картонени кашона

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

България Преди 2 часа

„За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път”, посочва той

<p>Коалиционен капан лиши БСП от субсидия в най-критичния момент</p>

БСП без държавна субсидия: Какво е бъдещето на „Позитано“ 20 след изборния срив

България Преди 2 часа

За първи път от 1990 г. насам емблематичната централа на БСП остава без държавна подкрепа, поставяйки под въпрос оцеляването на най-старата партия у нас

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

100 години от рождението на кралица Елизабет II: Edna епоха в историята

Edna.bg

Защо жените напоследък се примиряват с абсолютния минимум във връзките?

Edna.bg

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за гостуването в Разград

Gong.bg

Мексико обяви нов селекционер

Gong.bg

Линейка се обърна на ключово кръстовище в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Задържаха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Nova.bg