Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Н ово проучване от изследователи от Университета на Южна Калифорния (USC) предполага, че диети, богати на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, може да са свързани с по-висок риск от ранно настъпващ рак на белия дроб.

Проучването установява тази корелация конкретно при по-млади хора, които никога не са пушили. Здравните експерти подчертават обаче, че тези резултати не означават, че плодовете и зеленчуците причиняват рак, и че общите ползи от консумацията на продукти все още значително надвишават всякакви потенциални рискове, пише Newsweek.

Какво трябва да знаете

Центърът се фокусира върху необичайна и нарастваща тенденция: увеличаващи се диагнози на рак на белия дроб сред непушачи под 50-годишна възраст, особено жени.

Изследователите анализираха данни от Проекта за епидемиология на ранния рак на белия дроб, който включва 187 пациенти, диагностицирани с рак на белия дроб преди 50-годишна възраст, като жените съставляват 78% от групата. Повечето участници никога не са пушили, а много от тях са имали видове тумори, които се различават биологично от раковите заболявания на белия дроб, обикновено свързвани с пушенето.

Когато изследователите разгледаха факторите на начина на живот, един резултат се открои: пациентите с ранно настъпващ рак на белия дроб съобщават, че консумират значително повече плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни от общото население. Техните диети имат по-високи стойности по Индекса за здравословно хранене, мярка за общото качество на диетата.

„Нашето изследване показва, че по-младите непушачи, които консумират по-голямо количество здравословни храни от общото население, са по-склонни да развият рак на белия дроб“, каза Хорхе Ниева, доктор по медицина, медицински онколог и специалист по рак на белия дроб в USC Norris и водещ изследовател на проучването, в изявление.

„Тези противоречащи на интуицията резултати повдигат важни въпроси за неизвестен фактор на околната среда за риск от рак на белия дроб, свързан с иначе полезна храна, който трябва да бъде изяснен“, добавя той.

Ниева и други изследователи предполагат, че пестицидите може да са въпросният рисков фактор.

Въпреки това експертите не смятат, че самите плодове и зеленчуци са вредни. Според Ниева, търговски отглежданите (небиологични) продукти обикновено съдържат по-високи остатъци от пестициди в сравнение с много преработени храни, млечни продукти или меса. Предишни изследвания показват, че селскостопанските работници, изложени на пестициди, имат по-високи нива на рак на белия дроб, което донякъде подкрепя тази хипотеза.

Външни експерти призоваха обществеността да не тълкува тези резултати като причина да намали консумацията на плодове и зеленчуци, а десетилетия мащабни изследвания показват, че диети, богати на такива продукти, са свързани с по-нисък риск от сърдечни заболявания, инсулт, затлъстяване и много видове рак.

„В нашето проучване и средно за САЩ, жените изглежда имат много по-здравословни диети от мъжете, и това може да означава по-голямо относително излагане на всякакви замърсители, които може да се съдържат в пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци“, каза Ниева, според Medical News Today.

„Мръсната дузина“

Според доклад, публикуван по-рано тази година от Environmental Working Group (EWG), организация за здравна защита, следните продукти съдържат най-високи нива на потенциално вредни остатъци от пестициди въз основа на тестове, проведени от Министерството на земеделието на САЩ (USDA) върху 54 344 проби от 47 вида плодове и зеленчуци.

Спанак

Кейл, листа от ряпа и горчични листа

Ягоди

Грозде

Нектарини

Праскови

Череши

Ябълки

Къпини

Круши

Картофи

Боровинки

Защо това има значение

Плодовете и зеленчуците широко се считат за основни за здравословното хранене и ключови средства за превенция на рака, което прави резултатите от това проучване особено впечатляващи.

В същото време изследването засяга реално и нарастващо безпокойство сред учените относно това защо нивата на рак на белия дроб се увеличават при по-млади хора, които никога не са пушили, особено жени.

Ако фактори от околната среда като пестицидите допринасят дори косвено, това може да посочи по-широки проблеми със селскостопанските практики, регулацията и дългосрочното излагане на химикали.

Какво следва

Екипът от USC заяви, че са необходими допълнителни изследвания, за да се измери директно излагането на пестициди и да се потвърди дали то играе роля в ранно настъпващия рак на белия дроб.

За хората, загрижени за излагането на пестициди, старателното измиване на продуктите, обелването при необходимост и изборът на биологични варианти, когато е възможно, биха могли да помогнат, особено за плодове и зеленчуци, за които е известно, че съдържат по-високи нива на остатъци.