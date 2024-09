Ново проучване откри микропластмаса в човешка мозъчна тъкан

П роблемът с микропластмасата не изчезва. Тези миниатюрни фрагменти от пластмасово замърсяване вече са се появявали в белите ни дробове, в древни скали и в бутилирана вода. Ново проучване разкрива до каква степен те проникват и в мозъка.

Международен екип от учени изследва обонятелните луковици - масиви от мозъчна тъкан, които приемат информация за миризмите от носа - на 15 починали хора и открива наличие на микропластмаса в 8 от тях.

Изследователите и преди са откривали микропластмаса в мозъчни кръвни съсиреци, но това е първото публикувано проучване, което открива материала в истинска мозъчна тъкан. Друго подобно изследване в момента е в процес на експертна оценка.

„Макар че микропластмаси са откривани в различни човешки тъкани, присъствието им в човешкия мозък не е документирано, което повдига важни въпроси относно потенциалните невротоксични ефекти и механизмите, по които микропластмасите могат да достигнат до мозъчните тъкани“, пишат изследователите в публикувания си документ.

