Предлагат на търг 40-годишно парче торта от сватбата на принцеса Даяна и принц Чарлз

Ч етиридесет години след сватбата на британския престолонаследник принц Чарлз и принцеса Даяна парче от сватбената им торта се предлага на търг, съобщи Би Би Си.

Чарлз и лейди Даяна Спенсър, която след брака си става принцеса на Уелс, се венчават на 29 юли 1981 г. в катедралата "Сейнт Пол". Двойката се разделя 11 години по-късно, през 1992 г., и се развежда през 1996 г. Лейди Ди загива в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г.

Предлаганото на търг парче марципанова торта е украсено с кралския герб в червено, синьо и златно. Непосредствено след церемонията то е поднесено на Мойра Смит, която по това време служи на Кралицата-майка в Кларънс хаус.

