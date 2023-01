Ново изследване внася яснота защо и как сме загубили окосмяването си

В продължение на десетилетия учените са били озадачени и заинтригувани от един интересен въпрос, а именно - защо хората имат толкова по-малко косми по тялото си в сравнение с другите примати и повечето други сухоземни бозайници като цяло? Изследователи в областта на генетиката публикуваха статия в списание eLife, която хвърля значителна светлина върху този вековен въпрос и всъщност техните безпрецедентни открития може би действително са разрешили тази завладяваща мистерия.

В рамките на задълбочено генетично изследване екипът от американски учени открива, че хората притежават всички гени, необходими за производството на цялостно окосмяване по тялото, пише Ancient-Origins.

Но изглежда, че в продължение на стотици хиляди години еволюция са настъпили промени, които са попречили на пълното изразяване на тези гени. Изследователите установяват, че за това потискане вероятно е отговорна активност в отделни области на човешкия геном, което подчертава сложността на начина, по който генетичният потенциал се реализира - или не се реализира - в реалното развитие на биологичните организми.

Това новаторско откритие не е резултат от изключително изследване на човешката ДНК. Вместо това изследователите от Университета в Питсбърг и Университета в Юта разчитат на сравнителен анализ на генетичен материал, събран от 62 различни бозайника, някои от които отглеждат големи количества косми по тялото, а други - не.

"Приехме творческия подход да използваме биологичното разнообразие, за да научим повече за собствената си генетика", обяснява човешкият генетик и съавтор на изследването д-р Нейтън Кларк в прессъобщение на Университета на Юта, представящо изследването в eLife.

