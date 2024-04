Ужасяваща реалност: До 11 млн. тона пластмасови отпадъци има на океанското дъно

Д о 11 милиона тона пластмасови отпадъци има на океанското дъно, показва съвместно изследване на експерти от Националната научна агенция на Австралия и университета на Торонто, Канада, предаде ДПА.

Всяка минута във водите попада количество колкото един камион за боклук, натоварен с пластмаса, уточнява Юрикалърт. Тъй като се очаква до 2040 г. употребата й да се удвои, от решаващо значение за опазването на морските екосистеми и дивата природа е да се знае къде и как попадат тези отпадъци.

Д-р Денис Хардести от Австралийската организация за научни и промишлени изследвания, казва, че за първи път се прави оценка на количеството пластмасови отпадъци, натрупвани на океанското дъно, преди да се раздробят на по-малки парчета и да се смесят със седиментите там.

"Знаем, че милиони тонове подобни боклуци влизат във водите всяка година, но не бяхме наясно колко от това замърсяване стига до океанското дъно", казва Хардести. "Открихме, че то се е превърнало в … резервоар за по-голямата част от отпадъците, като се смята, че между три и единадесет милиона тона пластмаса потъват на океанското дъно", допълва Хардести.

Хардести отбелязва, че и преди е правена оценка на микропластмасата на дъното, но новото изследване разглежда по-големи предмети - от мрежи и чаши до найлонови торбички и всичко с големина между тях.

Замърсяването с пластмаса на океанското дъно може да бъде до 100 пъти по-голямо от количеството боклуци, плаващи на повърхността според последните оценки, казва Алис Чжу, докторант в университета на Торонто и ръководител на проучването.

"Повърхността на океана е временно място за пластмасата, а ако успеем да спрем навлизането й във водите, то количеството ще намалее", смята тя.

