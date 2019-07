С писание "Пари мач" се защити от обвиненията, че е ретуширало снимка на корицата си, на която бившият френски президент Никола Саркози е по-висок от съпругата си Карли Бруни, съобщиха Франс прес и ДПА.

"Снимката не е ретуширана, за да може Никола Саркози да изглежда по-висок от Карла Бруни на корицата на "Пари мач" тази седмица", се казва в качено в интернет комюнике на списанието.

Снимката предизвика забавни и подигравателни коментари в социалните мрежи.

Nicolas Sarkozy (5ft 5) towering over Carla Bruni (5’8 at least) on the cover of @ParisMatch. He must have found a new political platform. https://t.co/j7JpSe8fIR