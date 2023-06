Нова колекция кукли Барби бе представена преди премиерата на филма

П роизводителят на играчки „Мател“ представи нова колекция продукти, вдъхновена от очаквания нов филм „Барби“, съобщава ДПА.

Филмът, режисиран от Грета Гъруиг и с участието на Марго Роби и Райън Гослинг, ще дебютира в кината по света на 21 юли.

Mattel has unveiled its latest line of Barbie dolls inspired by Greta Gerwig’s ‘BARBIE.’ pic.twitter.com/UTR9XTAu6p