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Мода, лукс и гейминг: FashionTV идва на BEGE 2026

18 септември 2026, 13:27
Мода, лукс и гейминг: FashionTV идва на BEGE 2026
Източник: FashionTV Gaming Group

Б лясък, лукс и класа ще превземат света на развлеченията през есента. За първи път тази година най-голямото изложение на игралната индустрия в Източна Европа и на Балканите BEGE EXPO 2026 ще посрещне FashionTV Gaming Group като официален партньор на събитието. Като водещ лицензодател в сектора, FashionTV Gaming Group ще заеме централно място в дните на изложението, което ще се проведе на 25 – 26 ноември в Интер Експо Център, София.

Представители на индустрията вече тръпнат в очакване на грандиозния ивент, който ще предложи невиждано премиум изживяване за всички гости. Специален акцент в програмата ще бъде ексклузивно модно дефиле, водено от официалния глас на FashionTV – Ania J и екип от звезди на медията.

Партньорството между BEGE EXPO и FashionTV Gaming Group отразява развитието на игралната индустрия – технологиите и иновациите все по-често вървят ръка за ръка със света на модата, луксозните брандове и премиум преживяванията, като цяло.

Източник: FashionTV Gaming Group

FashionTV пренася модния подиум на BEGE EXPO

Гвоздеят на програмата на BEGE EXPO ще бъде специалното шоу на FashionTV, което ще завладее Интер Експо Център. В светлината на прожекторите ще заблести Ania J – емблематично лице на FashionTV, заедно с представители и звезди на бранда. Специален „диамантен парад” ще премине през залите на изложението, свързвайки света на модата и лукса с този на гейминга. Форматът ще демонстрира и една от тенденциите, върху които FashionTV Gaming Group построява своята концепция – превръщането на премиум развлечението в естествена част от съвременната гейминг индустрия.

Източник: FashionTV Gaming Group

Блясък и иновации в центъра на BEGE EXPO 2026

FashionTV Gaming Group ще заеме централно място в изложбената площ на BEGE EXPO 2026, където ще представи своето бързо разрастващо се портфолио от брандирани луксозни игри, както и самостоятелни казино и спортни уебсайтове под марката FashionTV. Сред акцентите ще бъдат и най-новите FashionTV брандирани премиум игри, създадени и разпространявани от водещи компании в индустрията в различни точки на света. Участието ще даде възможност на посетителите да се запознаят с широкия спектър от решения, които предлагат. В рамките на изложението групата ще търси и възможности за предоставяне на ограничен брой лицензи на избрани водещи компании от Балканския регион.

Източник: FashionTV Gaming Group

FashionTV Party: Вечер, изпълнена със звезден блясък

Присъствието на FashionTV Gaming Group ще продължи вечерта, когато компанията ще организира едно от своите емблематични FashionTV партита, с участието на Ania J. В същата вечер групата ще проведе и традиционния годишен прием за глобалната си мрежа от партньори и водещи представители на индустрията от цял свят – събитие, което се е превърнало в изключителен акцент от международния календар на компанията. Партито на FashionTV Gaming Group, обещава вечер, посветена на постиженията, иновациите и развитието на развлекателната индустрия, но изпълнена с много блясък и класа.

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