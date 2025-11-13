"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)

У частничката в конкурса „Мис Свят Чили“ Игнасия Фернандес стана световна сензация, след като изпълни дет метъл песен по време на конкурса за таланти миналия уикенд, пише New York Post.

27-годишната вокалистка на чилийската прогресивна дет метъл група Decessus представи оригинално парче, акомпанирана от китариста на групата Карлос Палма.

Фернандес не се сдържа — отприщи мощни дет метъл ръмжене и писъци, облечена в елегантна черна бална рокля, с пояс, обемна коса и безупречен грим.

Представлявайки региона Лас Кондес в Сантяго, тя спечели бурни овации и място сред 20-те финалистки, класирайки се за финала на 9 ноември. „Мис Свят Чили“ е национален конкурс, който избира представителки както за „Мис Свят“, така и за „Мис Вселена“, и включва традиционни категории, наред с конкурс за таланти.

След като кадри от изпълнението ѝ станаха вирусни, социалните мрежи избухнаха от похвали за Фернандес, която предизвика утвърдените стандарти за това как трябва да изглежда една кралица на красотата.

„Най-накрая някой разбива стереотипите за това какво е женствено“, написа един потребител.

„Много вдъхновяващо е да видиш метъл момиче в света на конкурсите за красота“, добави друг.

„Доказателство, че можеш да бъдеш красива и женствена, но все пак метъл“, коментира трети.

Чили има силна тежка музикална сцена, така че изпълнението на Фернандес се вписа естествено в културния контекст на страната — но въпреки това изненада целия свят.

„Не мога да повярвам, че това е истина. Мислех, че е изкуствен интелект“, написа един човек. Други я нарекоха „перфектната жена“ и признаха, че вече са „обсебени“ от нея.

След вълната от реакции, Фернандес сподели страстта си към музиката в Instagram:

„Металът е основна част от това, което съм като личност и в живота ми: убежище, източник на сила и цел. Възможността да го изразя на сцената на Chilevision и Miss Mundo Chile беше възможност, която дълбоко ценя.“

„Беше невероятно преживяване да разчупя бариерите на националната телевизия, да вдъхновявам, да бъда автентична и да покажа, че не бива да се страхуваме от предразсъдъците на другите.“

Фернандес основава своята група през 2020 г. и постепенно си изгражда име на чилийската метъл сцена. Тя вече е подгрявала международни банди като Jinjer, Epica и Fleshgod Apocalypse.

Beauty queen stuns the world with surprising talent: ‘Oh my God’ https://t.co/PrxpjVtCfp pic.twitter.com/2PunH7O69o — New York Post (@nypost) November 7, 2025

Скандал на „Мис Вселена“: участнички напуснаха церемония в защита на Мис Мексико

Светът на конкурсите за красота очевидно преминава през промяна. По-рано тази седмица победителката в „Мис Вселена 2024“ Виктория Тейлвиг напусна едно от предварителните събития, след като високопоставен представител на конкурса публично порица Мис Мексико за „липса на уважение“.

Инцидентът се случи по време на церемония в хотела на делегатите в Банкок, Тайланд – домакин на тазгодишното издание на конкурса.

Нават Ицарагрисил, вицепрезидент на организацията „Мис Вселена“ за Азия и Океания, смъмри Фатима Бош пред останалите участнички, защото не се е появила на спонсорска фотосесия по-рано същия ден.

Той заяви пред всички, че участничките трябва да популяризират всичко, което им е възложено от екипа му, и обвини "Мис Мексико", че „не прави нищо, което не ѝ харесва“.

Във видеозапис на живо, публикуван на страницата на „Мис Вселена Тайланд“ във Facebook, се вижда как Ицарагрисил кара Бош да стане и да „обясни какво казва“ пред камерите.

Бош изглежда видимо притеснена и отговаря, че не ѝ е приятно да бъде публично критикувана пред колежките си.

След това Ицарагрисил извикал охрана, за да я изведе от залата, но когато тя тръгнала към изхода, десетки други участнички я последвали – като своеобразен протест. На кадрите се чува как той вика: „Спри, спри!“ и „Седни!“, докато жените напускат залата.

Дори заплашил, че ще ги дисквалифицира, ако продължат, но това не ги спряло.

Miss World Chile semi-finalist Ignacia Fernández shocked judges by performing a song with her death metal band, Decessus.pic.twitter.com/77FFocTdbA — Massimo (@Rainmaker1973) November 7, 2025

Тейлвиг, настоящата „Мис Вселена“, също напуснала церемонията, заявявайки пред репортери: „Това е за правата на жените. Много съжалявам, но трябва да направим нещо по-голямо. Уважаваме всички, но нещата не могат да се оправят така. Да оплюеш друго момиче е изключително неуважително. Затова си взимам палтото и си тръгвам.“

По-късно Мис Мексико говори пред тайландски медии: „Наистина обичам този остров, уважавам всички вас – вие сте невероятни хора, но това, което направи вашият директор, не беше уважително. Той ме нарече глупава... Не се опитвам да се заяждам, просто искам да бъда мила и да давам най-доброто от себе си, а той просто ми каза да млъкна.“

„Светът трябва да види това – ние сме овластени жени и никой няма да заглуши гласа ни“, допълни тя.