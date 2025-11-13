Любопитно

"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)

Игнасия Фернандес стана световна сензация, след като изпълни дет метъл песен по време на конкурса за таланти миналия уикенд

13 ноември 2025, 13:56
"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)
Източник: iStock/Getty Images

У частничката в конкурса „Мис Свят Чили“ Игнасия Фернандес стана световна сензация, след като изпълни дет метъл песен по време на конкурса за таланти миналия уикенд, пише New York Post.

27-годишната вокалистка на чилийската прогресивна дет метъл група Decessus представи оригинално парче, акомпанирана от китариста на групата Карлос Палма.

Фернандес не се сдържа — отприщи мощни дет метъл ръмжене и писъци, облечена в елегантна черна бална рокля, с пояс, обемна коса и безупречен грим.

Представлявайки региона Лас Кондес в Сантяго, тя спечели бурни овации и място сред 20-те финалистки, класирайки се за финала на 9 ноември. „Мис Свят Чили“ е национален конкурс, който избира представителки както за „Мис Свят“, така и за „Мис Вселена“, и включва традиционни категории, наред с конкурс за таланти.

След като кадри от изпълнението ѝ станаха вирусни, социалните мрежи избухнаха от похвали за Фернандес, която предизвика утвърдените стандарти за това как трябва да изглежда една кралица на красотата.

„Най-накрая някой разбива стереотипите за това какво е женствено“, написа един потребител.

„Много вдъхновяващо е да видиш метъл момиче в света на конкурсите за красота“, добави друг.

„Доказателство, че можеш да бъдеш красива и женствена, но все пак метъл“, коментира трети.

Чили има силна тежка музикална сцена, така че изпълнението на Фернандес се вписа естествено в културния контекст на страната — но въпреки това изненада целия свят.

„Не мога да повярвам, че това е истина. Мислех, че е изкуствен интелект“, написа един човек. Други я нарекоха „перфектната жена“ и признаха, че вече са „обсебени“ от нея.

След вълната от реакции, Фернандес сподели страстта си към музиката в Instagram:

„Металът е основна част от това, което съм като личност и в живота ми: убежище, източник на сила и цел. Възможността да го изразя на сцената на Chilevision и Miss Mundo Chile беше възможност, която дълбоко ценя.“

„Беше невероятно преживяване да разчупя бариерите на националната телевизия, да вдъхновявам, да бъда автентична и да покажа, че не бива да се страхуваме от предразсъдъците на другите.“

Фернандес основава своята група през 2020 г. и постепенно си изгражда име на чилийската метъл сцена. Тя вече е подгрявала международни банди като Jinjer, Epica и Fleshgod Apocalypse.

  • Скандал на „Мис Вселена“: участнички напуснаха церемония в защита на Мис Мексико

Светът на конкурсите за красота очевидно преминава през промяна. По-рано тази седмица победителката в „Мис Вселена 2024“ Виктория Тейлвиг напусна едно от предварителните събития, след като високопоставен представител на конкурса публично порица Мис Мексико за „липса на уважение“.

Инцидентът се случи по време на церемония в хотела на делегатите в Банкок, Тайланд – домакин на тазгодишното издание на конкурса.

Нават Ицарагрисил, вицепрезидент на организацията „Мис Вселена“ за Азия и Океания, смъмри Фатима Бош пред останалите участнички, защото не се е появила на спонсорска фотосесия по-рано същия ден.

Той заяви пред всички, че участничките трябва да популяризират всичко, което им е възложено от екипа му, и обвини "Мис Мексико", че „не прави нищо, което не ѝ харесва“.

Във видеозапис на живо, публикуван на страницата на „Мис Вселена Тайланд“ във Facebook, се вижда как Ицарагрисил кара Бош да стане и да „обясни какво казва“ пред камерите.

Бош изглежда видимо притеснена и отговаря, че не ѝ е приятно да бъде публично критикувана пред колежките си.

След това Ицарагрисил извикал охрана, за да я изведе от залата, но когато тя тръгнала към изхода, десетки други участнички я последвали – като своеобразен протест. На кадрите се чува как той вика: „Спри, спри!“ и „Седни!“, докато жените напускат залата.

Дори заплашил, че ще ги дисквалифицира, ако продължат, но това не ги спряло.

Тейлвиг, настоящата „Мис Вселена“, също напуснала церемонията, заявявайки пред репортери: „Това е за правата на жените. Много съжалявам, но трябва да направим нещо по-голямо. Уважаваме всички, но нещата не могат да се оправят така. Да оплюеш друго момиче е изключително неуважително. Затова си взимам палтото и си тръгвам.“

По-късно Мис Мексико говори пред тайландски медии: „Наистина обичам този остров, уважавам всички вас – вие сте невероятни хора, но това, което направи вашият директор, не беше уважително. Той ме нарече глупава... Не се опитвам да се заяждам, просто искам да бъда мила и да давам най-доброто от себе си, а той просто ми каза да млъкна.“

„Светът трябва да види това – ние сме овластени жени и никой няма да заглуши гласа ни“, допълни тя.

Източник: nypost.com    
Игнасия Фернандес Мис Свят Чили дет метъл изпълнение конкурс за таланти разбиване на стереотипи кралица на красотата вирусна сензация
Последвайте ни

По темата

Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

„Много е неудобно“: Съпругата на Новак Джокович е излизала с негов съперник

„Много е неудобно“: Съпругата на Новак Джокович е излизала с негов съперник

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

Диабетът и затлъстяването стават проблем за влизане в САЩ, Тръмп затяга визите

Диабетът и затлъстяването стават проблем за влизане в САЩ, Тръмп затяга визите

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

pariteni.bg
Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата

Преди 5 часа
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Ексклузивно

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 6 часа
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Ексклузивно

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 7 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Ексклузивно

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 8 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

Свят Преди 28 минути

С тези плащания общата подкрепа от ЕС за Украйна вече надхвърля 187 милиарда евро

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Свят Преди 41 минути

Украинският президент предупреди, че Москва увеличава производството на оръжие

Окончателно: Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари

Окончателно: Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари

България Преди 1 час

По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души

Правителството одобри бюджета на НЗОК за 2026 г.

Правителството одобри бюджета на НЗОК за 2026 г.

България Преди 1 час

Предвидени са 5 571 998,4 хил. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 196 424,8 хил. евро, от които 3 177 034,8 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390,0 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване

Задържаха мъж, пребил жена си и избягал в Добрич

Задържаха мъж, пребил жена си и избягал в Добрич

България Преди 1 час

Жената е приета в болница с опасност за живота след счупени ребра и перфорация на бял дроб, а мъжът е задържан в Добрич и е образувано досъдебно производство за тежка телесна повреда в условията на домашно насилие

Неквалифициран капитан летял месеци над Европа с фалшиви сертификати

Неквалифициран капитан летял месеци над Европа с фалшиви сертификати

Любопитно Преди 1 час

Мъжът всъщност е бил само втори пилот (копилот), но си осигурил позицията на капитан чрез подправени документи

Евакуация, пътник направи опасно откритие на претъпкан самолет

Евакуация, пътник направи опасно откритие на претъпкан самолет

Свят Преди 1 час

Боеприпаси с мистериозна маркировка бяха намерени близо до седалка 7A на полет за Синсинати, самолетът бе евакуиран и пътниците претърсени, но опасност не бе установена

Мистерията на „изгубения град Z“ и изчезналия изследовател

Мистерията на „изгубения град Z“ и изчезналия изследовател

Любопитно Преди 1 час

За съвременния пътешественик тази джунгла остава изключително предизвикателна

DARA се сблъсква със Златния шалтер в “Пееш или лъжеш”

DARA се сблъсква със Златния шалтер в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 1 час

Тази неделя към панела се присъединяват Саня Армутлиева и Вениамин

"Спаси София" предлага рекордна инвестиция в градския транспорт за 250 нови превозни средства

"Спаси София" предлага рекордна инвестиция в градския транспорт за 250 нови превозни средства

България Преди 2 часа

Очакванията са новите превозни средства да пристигат поетапно в периода 2026–2028 г.

Семейство живя пет години с над 2000 отровни паяка в дома си

Семейство живя пет години с над 2000 отровни паяка в дома си

Любопитно Преди 2 часа

Паяците имат доста лоша репутация сред хората за група видове, които са толкова добри в борбата с вредителите

Как да влияете на всеки зодиакален знак успешно

Как да влияете на всеки зодиакален знак успешно

Любопитно Преди 2 часа

В крайна сметка, влиянието не е убеждаване – то е разбиране

Трите деца на Иванка Тръмп наследиха височината ѝ като супермодел в рядка семейна снимка

Трите деца на Иванка Тръмп наследиха височината ѝ като супермодел в рядка семейна снимка

Любопитно Преди 2 часа

Иванка Тръмп и децата ѝ впечатляват с височина и стил на футболния терен

Skims на Ким Кардашиян вече струва 5 милиарда долара

Skims на Ким Кардашиян вече струва 5 милиарда долара

Любопитно Преди 2 часа

Очаква се приходите на марката да надхвърлят 1 милиард долара до края на годината

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

България Преди 2 часа

Фалшиви обаждания на английски заплашват, че ще закрият сметаката ви

iPhone

$230 за „разрязан чорап“ – подигравки за новия iPhone Pocket на Apple онлайн

Технологии Преди 2 часа

Apple се оказа под вълна от подигравки в интернет след обявяването на нов калъф за iPhone

Всичко от днес

От мрежата

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Как да намалим риска от пожар в кухнята

sinoptik.bg
1

Слънчево с мъгли и слани

sinoptik.bg

Скандал преди сватбата на дъщерята на Гордън Рамзи: защо свекървата не е поканена? (ВИДЕО)

Edna.bg

Български град попадна в класация за 10-те най-подценявани дестинации в Европа за 2026 г.

Edna.bg

Мария Петрова навръх 50-годишния си юбилей: Човек не може да има всичко

Gong.bg

Шотландски скандалжия ще свири мача Турция - България

Gong.bg

Синя и зелена зона в София - с нови цени от 5 януари

Nova.bg

Парична гаранция от 5000 лв. за специализанта, прегазил кучето Мая

Nova.bg