"Мис Украйна" падна на сцената по време на конкурса „Мис Земя 2025“ (ВИДЕО)

У краинската кралица на красотата претърпя неприятен инцидент на сцената по време на конкурса „Мис Земя 2025“ – но това не ѝ попречи да завърши на престижното второ място, пише PEOPLE.

На 25-ото издание на конкурса, провело се във Филипините, 24-годишната украинска участничка Мария Желяскова се появи на сцената в блестяща дантелена рокля, излъчвайки увереност и сияйна усмивка. Но когато достигна предната част на сцената, тя внезапно се подхлъзна и падна – инцидент, заснет на живо по време на предаването на 5 ноември.

Въпреки падането, Желяскова запази самообладание – веднага се изправи, завъртя се с грация и продължи с усмивка, докато публиката я аплодираше бурно.

Украинската представителка се класира на второ място, след победителката Натали Пушкинова от Чехия. В публикация в Instagram след конкурса Желяскова сподели единствено позитивни емоции от преживяването, без дори да спомене инцидента на сцената.

„Днес беше написана история. Украйна за първи път влезе в ТОП 8 и спечели титлата ВицеМис Земя 2025“, написа красавицата. „Изключително съм щастлива! Представих родината си с гордост и сила.“

Тя добави още:

„Три незабравими седмици във Филипините бяха пътешествие-мечта, което започна с победата ми в конкурса ‘Мис Одеса’, последвана от националната корона ‘Мис Украйна-Земя’, а сега – тази специална и значима трета победа. Благодарна съм за всичко, което имам, и на Бог за благословиите да бъда тук и да издигна знамето на Украйна пред света.“

Инцидентът с „Мис Земя“ идва само дни след друг напрегнат момент в света на конкурсите за красота. По-рано тази седмица няколко участнички в „Мис Вселена“ напуснаха сцената, след като изпълнителният директор на организацията Нават Ицарагрисил влезе в остър спор с Мис Мексико Фатима Бош по време на пряко излъчване. Конфронтацията се отнасяла до това дали тя представлява правилно интересите на страната-домакин – Тайланд.

След като Бош напуснала залата, няколко други участнички последвали примера ѝ. Тогава Ицарагрисил се обърнал към публиката с думите:

„Ако някой иска да продължи състезанието, нека седне.“

По-късно организацията „Мис Вселена“ публикува изявление, в което уверява, че ще продължи да поддържа най-високите стандарти на уважение, безопасност и почтеност за всички участници, служители и партньори.

„Делегация на високо ниво, водена от главния изпълнителен директор г-н Марио Букаро, пътува до Тайланд, за да засили сътрудничеството с приемащата страна, Miss Grand International Organization (MGI), и съответните институции,“ гласи изявлението.

„Целта е да се координират усилията и да се гарантира сигурна и професионална среда за всички делегати, като се потвърди ангажиментът на MUO към прозрачност, уважение и единство.“