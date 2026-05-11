Любопитно

Полицаи съдят Мат Деймън и Бен Афлек заради филма им „The Rip“

Криминалният трилър, който излезе през януари, представя Деймън и Афлек в ролите на служители от отдела за борба с наркотиците към Miami-Dade Police Department

11 май 2026, 11:08
С лужители на реда от Маями твърдят, че криминалният трилър на Netflix уврежда репутацията им, като ги представя като корумпирани и замесени в кражба на пари при мащабна акция, съощава Page Six.

Мат Деймън и Бен Афлек са изправени пред съдебно дело, заведено от полицаи от Маями заради филма им на Netflix – „The Rip“. Криминалният трилър, който излезе през януари, представя Деймън и Афлек в ролите на служители от отдела за борба с наркотиците към Miami-Dade Police Department (Полицейското управление на окръг Маями-Дейд).

Лентата е вдъхновена от истинската история за акцията в Маями Лейкс през 2016 г., която се превърна в най-голямото изземване на пари в историята на окръга, след като полицията конфискува над 24 милиона долара в брой.

Няколко полицаи, участвали в реалната акция през 2016 г., сега съдят Афлек и Деймън чрез тяхната продуцентска компания Artists Equity, съобщава 7 News Miami. Служителите твърдят, че филмът несправедливо уврежда репутацията им чрез негативното им изобразяване на екрана.

Джонатан Сантана, заместник-шериф в офиса на шерифа на Маями-Дейд, заяви пред медията: „Когато заглавието е „The Rip“ (в жаргона – „задигане“ или „кражба“), това внушава, че си откраднал нещо. Ние никога не сме откраднали и един долар.“

Той добави, че след излизането на филма е подложен на подигравки, като хората го обвиняват в кражба.
„На практика ме питат: „Колко кофи с пари открадна?“, споделя той.

Адвокатът на Сантана, Игнасио Алварес, също коментира случая: „Те представиха полицаите като корумпирани, представиха моите клиенти като „мръсни“. Сега репутацията им е накърнена. Моите клиенти ще страдат до края на живота си от представата на хората, че са корумпирани.“

От Page Six са потърсили Афлек и Деймън за коментар, но към момента няма официален отговор от тяхна страна.

Това не е първият път, в който „The Rip“ – в който участват още Стивън Йон и Кайл Чандлър – предизвиква напрежение. Филмът е заснет основно в Хаялия, Флорида, а кметът на града Брайън Калво разкритикува лентата още през януари, твърдейки, че тя фалшиво представя града като опасен.

„Този филм е шамар в лицето на нашите органи на реда“, заяви той пред 7 News Miami. „Ако никога не сте били в Хаялия и гледате този филм, не бихте искали да дойдете тук, а това е проблем. Истинската история, която видяхме изобразена във филма, всъщност се е случила в Маями Лейкс.“

Източник: Page Six    
Президентът Илияна Йотова: Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията

Рекорд на БАФТА: Драмата „Юношеството" влезе в историята с четири статуетки

Жена зачена от двама мъже едновременно: Как е възможно това

Появиха се кадри от момента, в който Airbus A321 засмуква човек на пистата (ВИДЕО)

