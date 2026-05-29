Любопитно

Дженифър Лопес заличи татуировката, посветена на Бен Афлек

Латино дивата промени общата им татуировка, за да изтрие името на актьора. Докато Лопес признава, че раздялата почти я е съсипала, Афлек е категоричен: „Няма скандал, няма сапунена опера, истината е много по-банална, отколкото хората вярват“

29 май 2026, 13:13
Източник: Getty Images

Д женифър Лопес заличава всякакви следи от брака си с Бен Афлек, след като двамата се разделиха през август 2024 г. и финализираха развода си през януари следващата година.

56-годишната актриса изглежда е променила общата татуировка на двойката, която си направи в чест на актьора през 2023 г. Това стана ясно от снимка, която тя сподели в социалните мрежи по повод Деня на паметта (Memorial Day), пише HELLO!

На кадъра Дженифър прегръща с любов 18-годишния си син Макс, когото споделя с бившия си съпруг Марк Антъни. Певицата е облечена в ефирна бяла рокля с дълбоко изрязан гръб, който разкрива татуировката от дясната страна на гръдния ѝ кош.

След раздялата им през 2024 г. Дженифър изглежда е премахнала името на Бен от символа за безкрайност, оставяйки само своето. Звездата от А-листата си направи татуировката за Свети Валентин през 2023 г. и тогава веднага се похвали в мрежата. „Обвързване... Честит Свети Валентин, любов моя“, написа тя в публикация, която по-късно изтри, придружена от емоджи на безкрайност, съответстващо на формата на татуировката.

Бен имаше същата татуировка, изобразяваща две кръстосани стрели с буквата „J“ над пресечната точка и буквата „B“ под нея.

Дженифър обаче невинаги е била фен на рисунките по тялото на Бен, както сама сподели преди време в предаването „Watch What Happens Live“. „Ужасна е!“, коментира тя тогава огромния феникс на гърба му. „Искам да кажа, направо му казах: „Какво правиш? Има твърде много цветове. Татуировките му винаги са прекалено шарени! Не трябва да са такива, разбирате ли какво имам предвид? Трябва да изглеждат по-стилно и готино.“, каза певицата.

Бившата двойка се запозна на снимачната площадка на филма „Джили“ (Gigli) през 2002 г. Двамата се сгодиха, но се разделиха през януари 2004 г. Те възродиха романса си през 2021 г. и вдигнаха сватба през юли 2022 г., но за съжаление приказката им приключи две години по-късно.

В откровено интервю изпълнителката на „Get Right“ говори за емоционалните последици от развода и за това дали изобщо съжалява за брака им. „Нито за секунда“, категорична бе тя. „Това обаче не означава, че преживяното почти не ме унищожи завинаги. Почти ме съсипа. Но сега, когато вече съм от другата страна, си казвам: „Точно от това имах нужда. Благодаря Ти, Боже. Съжалявам, че ми отне толкова време. Съжалявам, че трябваше да ми го причиниш толкова много пъти“, каза Лопес.

Бен също сподели пред GQ своя поглед върху края на брака им: „Има тенденция при разделите хората винаги да търсят някакви дълбоки, коренни причини. Но честно казано... истината е много по-банална, отколкото вероятно изглежда на другите или отколкото би им било интересно“, обясни той.

„Няма скандал, няма сапунена опера, няма интрига. Истината е, че ако попиташ някого: „Хей, какво стана?“, няма конкретен отговор „Ето това се случи“. Това е просто история за хора, които се опитват да наредят живота и отношенията си по начина, по който обикновено го правим всички ние.“, каза Афлек.

