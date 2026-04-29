Изненадващата причина Бен Афлек да яде ябълки навсякъде, където отиде

Б ен Афлек бе забелязан с неочакван нов „аксесоар“ по улиците на Лос Анджелис и за изненада на всички, това не е нито ледено кафе от Dunkin', нито цигара. Според информациите актьорът е заменил пушенето с леки закуски, прилагайки това, което мнозина наричат „ябълковата техника“. Твърди се, че този поведенчески трик му помага да се справи с никотиновия глад, пише HOLA!

Последните папарашки кадри показват Афлек да се разхожда с ябълка, стисната между зъбите му. Това е сериозна промяна, тъй като в продължение на години цигарите бяха неизменна част от неговия публичен имидж извън снимачната площадка.

Какво представлява „ябълковата техника“?

Идеята зад този метод е изключително практична. Някои експерти по отказване от тютюнопушенето предполагат, че хрупкавите храни помагат за задоволяване на оралната фиксация, тясно свързана с пушенето.

Пред HuffPost UK д-р Емека Окороча от британското здравеопазване (NHS) коментира ефективността на трика. „Методът, използван от инспектор Люк Баскомб в сериала на Netflix 'Юношество', е много прост, но може да бъде изключително ефикасен“, обяснява д-р Окороча.

Експертът добавя, че това помага на човек да се разсее от желанието за пушене, променяйки сетивното преживяване: „Можете да постигнете това с нещо сладко и хрупкаво като ябълка или дори с нещо пикантно или солено.“

Въпреки че хрупкавата текстура имитира сетивното удовлетворение, което пушачите търсят, съществува и ритуален елемент – посягането към плод вместо към цигара изгражда ново заместващо поведение.

За Афлек това изглежда като бърз и лесен метод, който си струва да се опита. За феновете му обаче неговият пример може да бъде вдъхновението, от което се нуждаят. Промените в начина на живот на знаменитостите често привличат вниманието, когато изглеждат драматични, но този случай е различен – той е лесно приложим, тъй като не изисква скъпи биохакерски устройства или престой в елитни клиники.

„Това по същество подмамва мозъка ви да се фокусира върху вкуса на езика, а не върху самото желание за никотин“, добавя лекарят.

Други нетрадиционни методи

Съществуват и други по-нестандартни подходи, като например аверсивната терапия. Според експерта това е метод, при който всеки път, когато пушите, правите нещо неприятно, което тялото и мозъкът ви не харесват. По този начин съзнанието се научава да свързва тютюнопушенето с негативен резултат.

„Други нетрадиционни методи, които се изследват, включват хипнотерапия или трениране на обонятелния нерв. Последното включва 'заблуда' на носа – вдишване на лоши миризми (като развалени яйца или оцет) веднага щом помислите за цигара“, допълва д-р Окороча.

„Винаги бих препоръчал на тези, които искат да спрат цигарите, да използват комбинация от техники, за да се откажат завинаги. Това включва никотиново-заместителна терапия (пластири, дъвки, инхалатори), медикаменти без съдържание на никотин или специализирани мобилни приложения“, съветва лекарят.