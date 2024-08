Носът ви може да разкрие сериозни скрити здравословни проблеми

Б лагодарение на особеност, известна като несъзнателно селективно внимание, мозъкът ви се е научил да игнорира носа ви.

Разположен близо до очите, носът може да пречи на зрението ни - но нервната система умело го филтрира.

Можете обаче да изберете да потърсите носа си. Затворете едното си око или погледнете наляво, надясно или надолу и той ще се появи.

Подобно на много други части на тялото ви, изследването на носа може да помогне за диагностициране на външни кожни състояния - и вътрешни заболявания.

