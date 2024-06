4-те кралски особи, които имат здравословни проблеми

У язвимостта на отслабналата монархия на крал Чарлз III беше разкрита тази година, когато трима от нейните най-високопоставени членове бяха хоспитализирани и прекъснаха работа поради медицински усложнения през последните шест месеца.

От януари крал Чарлз и принцеса Кейт отмениха кралските си ангажименти, след като Бъкингамският дворец обяви продължаващите им здравословни проблеми. Преди няколко дни принцеса Ан претърпя инцидент, като получи травми и сътресение на мозъка. Бившата снаха на Чарлз, Сара "Фърги" Фъргюсън, херцогинята на Йорк, също е болна.

