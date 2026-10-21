ОИК в Горна Оряховица прие оставката на кмета Николай Рашков

О бщинската избирателна комисия (ОИК) в Горна Оряховица единодушно прие оставката на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков на свое заседание. Комисията заседава в пълен състав и прие депозираното във вторник от кмета на Горна Оряховица заявление за освобождаване от длъжност. В решението е посочено, че комисията констатира и обявява предсрочното прекратяване на пълномощията на Николай Рашков – кмет на община Горна Оряховица.

ВАС осъди кмета на Горна Оряховица за конфликт на интереси

Комисията уведомява Централната избирателна комисия (ЦИК) като изпраща копие на решението, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване. Решението не подлежи на оспорване. ЦИК трябва да уведоми Общинския съвет в Горна Оряховица. На свое заседание съветниците трябва да изберат временно изпълняващ длъжността кмет.

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков подава оставка

За решението на Николай Рашков бе съобщено във вторник след продължителен съдебно-институционален казус за установен от закритата впоследствие Комисия за противодействие на корупцията конфликт на интереси. След като ОИК веднъж вече отказа да освободи Рашков от поста, случаят продължи да бъде в съдебна фаза.