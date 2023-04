"Никога не съм виждал подобно нещо": Популярно приложение шпионира потребителите си

Т ова е едно от най-популярните приложения за пазаруване в Китай, което продава дрехи, хранителни стоки и почти всичко останало под слънцето на повече от 750 милиона потребители месечно.

Но според изследователи в областта на киберсигурността то може също така да заобикаля защитата на мобилните телефони на потребителите, за да следи дейностите в други приложения, да проверява известия, да чете лични съобщения и да променя настройки.

А веднъж инсталирана, тя трудно се премахва.

Въпреки че много приложения събират огромни масиви от потребителски данни, понякога без изрично съгласие, експертите твърдят, че гигантът в електронната търговия Pinduoduo е издигнал нарушаването на неприкосновеността на личния живот и сигурността на данните на следващо ниво.

В рамките на подробно разследване CNN разговаря с половин дузина екипи по киберсигурност от Азия, Европа и САЩ, както и с множество бивши и настоящи служители на Pinduoduo, след като получи сигнал.

Множество експерти установиха наличието на зловреден софтуер в приложението Pinduoduo, който използва уязвимости в операционните системи Android. Вътрешни за компанията лица заявиха, че експлойтите са били използвани за шпиониране на потребители и конкуренти, уж за да се увеличат продажбите.

