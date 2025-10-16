"Никога не бях истински обичана": Дженифър Лопес разкри най-болезнената истина за мъжете си

Л юбовта ѝ може и да не струва нищо - но понякога самата Дженифър Лопес не усеща, че получава същото в замяна.

56-годишната актриса беше изключително откровена за връзките си в интервю за „Шоуто на Хауърд Стърн“ в сряда.

„Мислиш ли, че някога си била истински обичана?“, попита 71-годишният водещ. Лопес направи кратка пауза и отвърна: „Не.“ После добави, че самата тя е обичала дълбоко.

„Това, което научих, не е, че не съм обичана — а че те просто не са способни. ... Нямат това в себе си“, сподели Лопес. „Даваха ми всичко, което имаха — всеки път. Всички пръстени, всички неща, които бих могла да поискам: къщи, брак, блясък... Всичко. Но…“

Звездата призна още, че понякога „не е обичала самата себе си“.

Миналите ѝ връзки

Дженифър Лопес е била омъжена за Оджани Ноа (1997–1998), Крис Джъд (2001–2003), Марк Антъни (2004–2014) и Бен Афлек (2022–2024).

Тя имаше връзка и с Алекс Родригес между 2017 и 2019 г., а през 2021 г. двойката официално се раздели.

Лопес споделя 17-годишните си близнаци Макс и Еме с 57-годишния Марк Антъни.

„Разводът беше най-хубавото, което ми се е случвало“

Певицата призна, че раздялата с 53-годишния Бен Афлек я е отвела на духовно пътешествие.

„Когато се разведох последния път, това беше най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Защото ме накара да тръгна по път на себеопознаване. Имах духовен треньор и терапевт, който разбира зависимостите… Имах всичко. Бях си казала: ‘Ще се справя с това, дори и да ме убие’.“

Тя осъзнала, че „същността на всичко си ти — никой друг не е“.

„Сега мога да седя тук с много повече увереност и осъзнатост за нещата, които са ми се случили — независимо дали става дума за майка ми, баща ми, за собствения ми живот, за това как съм се научила да обичам, как съм се чувствала пренебрегната... Всичко, което човек преживява в главата си. И днес знам коя съм и наистина ценя този човек“, сподели Лопес.

„Чувствам се комфортно и добре в това да бъда себе си — с всички хубави страни и с всички сложни неща.“

След това Стърн я попита: „Но не си имала това с някого?“

„Проблеми“, отговори тя с усмивка.

„Пожелавам ти същото“, пошегува се водещият, а тя му благодари.

Втора среща с Афлек – и ново начало

Скоро след това Афлек и Лопес отново се появиха заедно на червения килим за премиерата на филма „Целувката на Жената-паяк“, който актьорът продуцира.

През март Афлек каза пред GQ, че Лопес е „някой, когото много уважавам“, и подчерта, че „няма скандал, никаква сапунена опера, никаква интрига“, довела до раздялата им.

„Хората обичат да търсят коренни причини за раздялите. Но честно казано, истината е много по-проста и далеч не толкова интересна. Това е просто история за двама души, които се опитват да разберат живота и връзката си – както правим всички“, обясни актьорът.

Лопес подаде молба за развод през август 2024 г., след две години брак.

„Обещах на децата си, че ще изляза по-силна“

По това време именно нейните близнаци ѝ помогнали да премине през трудния период.

„Казах им: ‘Обещавам ви, че сега е тежко, но ще видите — ще изляза от това по-силна и по-добра’. Обещах им го и го направих“, сподели тя пред испанския вестник El País през май.

„И те го усещат сега. Това ми носи огромно чувство на мир и спокойствие“, добави Лопес.