50 Cent отмени концерт заради горещото време

Р апърът 50 Cent отмени концерта си в американския град Финикс заради горещините, съобщи АП.

„Скоро ще се върна в Аризона! 116 градуса по Фаренхайт е опасно за всички“, написа изпълнителят в социалните мрежи.

Метеоролозите от Националната метеорологична служба във Финикс казаха, че най-високата температура в понеделник е достигнала 47 градуса по Целзий (117 градуса по Фаренхайт).

През юли хеви метъл групата „Дистърбд“ също отложи свой концерт във Финикс, заявявайки, че прекомерната жега в града би попречила на оборудването. Събитието беше пренасрочено за 2 март 2024 г.

По време на концерта на кънтри певеца Морган Уолън на 19 юли във Финикс някои фенове се оплакаха в социалните мрежи, че на част от щандовете на стадион „Чейс Фийлд“ водата била изчерпана. Други казаха, че са си тръгнали по-рано заради горещината, въпреки че подвижният покрив на бейзболния стадион е бил затворен.

