Сърша Ронан разкри, че е трябвало да изиграе Странната Барби

И рландската актриса Сърша Ронан разкри, че е било планирано да бъде Странната Барби в хита на Грета Геруиг.

Австралийската актриса Марго Роби играе ролята на главната героиня, Стереотипната Барби, докато Райън Гослинг играе Кен - но има и много други версии на куклите, включително Съдията Барби и Русалката Барби, и Sugar Daddy Кен.

Кейт Маккинън влезе в ролята на Странната Барби, а Ронан каза пред американското издание Variety, че е трябвало тя да бъде в тази роля.

29-годишната актриса, която участва във филма на Геруиг от 2017 г. "Lady Bird" и нейната адаптация от 2019 г. на "Малки жени", размишлява върху ролята си като каза: „Мисля, че щях да бъда много странното момиче, което си говори само, винаги е с кучето си и не общува с никого."

Геруиг разкри пред развлекателния сайт Cinema Blend през юли 2023 г., че Ронан и актьорът от "Уонка" Тимъти Шаламет е трябвало да имат „специална епизодична роля“, и каза: „И двамата не можаха да го направят и аз бях толкова раздразнена“.

Шаламе участва заедно с Ронан в "Малки жени", като Лори, и изигра любимият на нейната героиня, Кайл, в "Lady Bird".

Saoirse Ronan was "definitely going to be Weird Barbie," but her "Barbie" movie cameo got scrapped.



"I would have been with Kate McKinnon, so that would have been nice. I had a scene but didn’t ever get to do it, and it wasn’t in the movie." https://t.co/KBAgn6iA9U